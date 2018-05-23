22 мая в ресторане MODUS состоялось Благотворительный вечер при содействии журнала The World для благотворительного Фонда «Жизнь как Чудо». В честь юбилея The World Magazine устроил настоящий праздник, собрал друзей и гостей, своих колумнистов и партнеров. Ведущими благотворительного вечера стали Екатерина Одинцова и Александр Белов. Музыкальная часть вечера прошла под песни Стаса Море и группы Shoo.

После выступления главного редактора журнала Лары Лычагиной стартовал аукцион, лоты на который предоставил MODUS: гости делали свои ставки на авторские блюда от шеф-повара ресторана Андрея Колодяжного. Затем последовал аукцион, организованный журналом совместно с благотворительным фондом «Жизнь как чудо» — гости повышали ставки, чтобы заполучить один из трех лотов: сертификат на индивидуальную тренировку со всемирно известным российским хоккеистом Алексеем Яшиным, пуанты прима-балерины Большого Театра Марии Аллаш, два эксклюзивных пригласительных на благотворительный гала-концерт «Vivat Кустурица!». Сумма сбора на благотворительном вечере составила 623 280 рублей. Средства пойдут на оплату проживание и медицинские препараты для двух подопечных Фонда «Жизнь как чудо» - Валеры Миронова из города Туринск (Свердловская область) и Андрея Черданцева из села Дивеево (Нижегородская область). Дети в ожидании операций по трансплантации вынуждены находиться вблизи больниц, чтобы оперативно быть готовыми к операции.

В благотворительной лотерее приняли участие почти все гости вечера. Партнеры мероприятия предоставили следующие лоты: сертификат на 50 000 рублей от AVRORACLINIC, вино от Palais Royal, которое получило самое большое количество голосов на лот, викенд в отеле «Интерконтиненталь» в люксе «Пушкин» с панорамным видом на Москву, сертификат от центра красоты Aldo Coppola, платье от российского дизайнера Аллы Кутюр, «азартный викенд» от «Сочи Казино», картину российского фотографа Владимира Клавихо-Телепнева, предоставленную интернет-магазином уникальных подарков Carussel, викенд в премиальном комплексе «Роза Шале» горного курорта «Роза Хутор», ювелирный каталог с подписью мастера ювелирного дела Ильгиза Фазулзянова.

Генеральным партнером вечера выступил банковский сервис Альфа Private Banking, автомобильный партнер вечера – Aston Martin, также партнерами стали косметологическая клиника AVRORACLINIC, ресторан MODUS, благотворительный фонд «Жизнь как чудо», водка Organika, вино Palais Royal, фирма Cosmic, выпускающая игровые автоматы, вода «Калинов Родник», магазин одежды Mauro Prato и салон красоты White Star.

Гостями вечера стали: Ирина Хакамада, Ирина Полыковская, Жанна Манска, Юлианна Винер, Татьяна Веденеева, Алика Смехова, Анна Цуканова-Котт, Александр Добровинский, Александра Серова, Ангелина Вовк, Ирина Почитаева, Ирина Чайковская, Ирина Зарькова, Этери Левиева, Хоркина Светлана, Ольга Филипенкова (Роза Хутор), Юлия Кудрявцева, Юлия Фиш, Яна Лапутина, Отари Гогиберидзе, Юлия Далакян и Анатолий Анищенко, Елена Юргенева, Ирина Мухина, Консул Италии Франческо Форте, Даниил Федоров, Юлия Евдокимова