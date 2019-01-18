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Артем Кузелев

Благотврительный фонд имени Франки Соццани

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  • 18 Января 201916:14
Сюжеты: Vogue

Сын легендарного редактора Vogue основал благотворительную организацию, которая будет поддерживать геномные исследования.

Франка Соццани безвременно ушла из жизни в декабре 2016 года. Легендарный главред итальянского Vogue боролась с онкологическим заболеванием, но рак оказался сильнее. Спустя два года сын Франки Франческо Карроццини учредил фонд в ее честь и объявил, что организация будет поддерживать геномные исследования больницы Brigham and Women’s Гарвардского университета. Исследования должны помочь выявлять на ранних стадиях сложные заболевания, в том числе и онкологические.

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