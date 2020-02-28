BLENDED FUTURE. Бренд United Colors of Benetton представил новую коллекцию в Милане

“Blended Future”– квинтэссенция «взмаха крыльев бабочки», охватывающая все сферы работы компании: от творчества дизайнера до финального продукта, от витрин магазинов до клиентов, от героев street style до социальных сетей. Воплощение стиля Benetton во всей его непосредственности и легкости. Жан-Шарль де Кастебажак признается: "это мода, основанная на понятии ”demo-lution’, изобретенном мной идеальной производной от "демократии" и "революции". «Это не был показ в привычном понимании этого слова. Мне близка идея такого знакового события в 2020 году – ведь стандартное fashion-шоу, как канал коммуникации, уже кажется слишком простым для нашей многомерной реальности. Обожаю рассказывать истории – об окружающем мире, о материалах, цветах, людях и их непрерывном взаимодействии. У нас было 30 моделей, 30 манекенов и инсталляция, объединенные общей эстетикой. Моей целью было создать глобальную иллюстрацию визуального мерчандайзинга, который всегда был неотъемлемой частью философии Benetton. Это гораздо больше, чем просто презентация коллекции на подиуме: это отдельная вселенная, в которой мода, культура, музыка и социальные сети смешиваясь, образуют единый ДНК новой коммуникации. Известный создатель интернет-контента Голди Уильямс (Goldie Williams) отвечает за создание особого экспериментального проекта в Instagram Benetton, в котором пользователи смогут фотографироваться в тех образах, которые только что увидели на показе, и сразу же выкладывать их в свои социальные сети. За музыкальное сопровождение отвечал Джонатан Фитусси (Jonathan Fitoussi)”.

Местом проведения мероприятия стала улица Пелота на Виа Палермо, одно из легендарных мест модной столицы и идеальная площадка для "Blended Future» от Benetton, где базовые предметы гардероба сочетаются с ультра-трендовыми образами, образуя единую стилистику. По словам дизайнера, "это пластичная мода без границ и определений, в точности как сегодняшняя культура. Смесь высокого искусства, эстетики музеев и одновременно street style, камуфляжного и анималистического декора, принтов с Микки-Маусом и Бэмби, полосок в стиле школьной формы, культовых цветов Benetton, роскошных оттенков бежевого, а также рисунков моего большого друга Кита Харинга (Keith Haring), художника, чья манера совпадает с оригинальным видением Benetton и чей стиль всегда был настоящим миксом направлений и приемов”.

В фокусе внимания, несомненно, легендарная техническая экспертиза бренда, базирующегося в Тревизо: от трикотажа с вставками из люрекса и жаккардовой вышивки, до двустороннего неопрена, набивных плащей и мягкой экокожи, а также тщательно продуманной линии аксессуаров. Ведь сезон Осень-Зима 2020 от Benetton — это действительно мода для всех, стиль городских кочевников, свободный и эклектичный. Для граждан мира, у которого нет границ. Для счастья, без которого немыслимо будущее.