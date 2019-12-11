Блестяще! GEOX представил рождественскую коллекцию

Итальянский бренд GEOX и дизайнер Эрнесто Эспозито создали фееричную праздничную коллекцию, которая точно исполнит мечту всех модниц - с комфортом оставаться на высоте каблуков всю новогоднюю ночь до самого утра!

Уникальная дышащая мембрана подошвы, умная архитектура колодки и секретные подушечки в стельке обуви GEOX позволяют ногам чувствовать себя даже на шпильках так же удобно, как в домашних тапочках.

Рождественская коллекция создана для всей семьи - мужчины и дети не остались без внимания, но всё-таки больше всего повезло нам, модницам: позолоченные лакированные лоферы и лодочки с мерцающими каблучками, роскошные замшевые ботильоны и "бальные" босоножки из металлизированной кожи, соблазняющие изгибом изящных каблуков-шпилек, идеально дополнят классическое маленькое или большое чёрное платье, струящийся брючный костюм со смокингом или ансамбль из элегантной полупрозрачной блузы и юбки с бахромой - какой бы образ от GEOX мы не выбрали, творческими стараниями итальянского маэстро Эрнесто Эспозито мы обречены блистать все зимние праздники!

Автор: Диана Мицкевич