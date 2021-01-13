Ближайшие Недели моды в Париже пройдут без живых показов

В Федерации высокой моды и прет-а-порте сообщили, что запланированные на вторую половину января в Париже Неделя мужской моды и Неделя высокой моды состоятся без живых дефиле.

Такое решение принято в связи с предупреждением, вынесенным французским правительством. Власти заявили, что присутствие на шоу публики будет расценено как нарушение общенационального карантина. В заявлении Федерации говорится, что шаг отвечает заявлениям премьер-министра Франции Жана Кастекса о том, что действующие во Франции ограничения остаются в силе. согласно принимаемым мерам, рестораны, кинотеатры и горнолыжные курорты в стране остаются закрытыми.