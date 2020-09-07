Ближе к природе с новой коллекцией Zolla

Осень с Zolla обещает самый теплый прием: в основу новой коллекции легли натуральные материалы и мягкие фактуры, свободные силуэты и естественная природная палитра, варьирующаяся от теплого белого и небесно-голубого оттенков до глубоких и сложных тонов.

Коллекция вдохновлена концепцией образа жизни, в которой понятие комфорта означает гармонию человека с окружающим миром. Мягкие и приятные на ощупь материалы, согревающая шерсть и благородный бархат окрашены в естественные краски: оттенки ягод и лесного мха, первого снега и чистой озерной воды, в которой отражается безоблачное синее небо.

Осень и зима — время многослойных образов. Лаконичный дизайн дает возможность легко сочетать модели между собой. В модельном ряду представлены актуальные меховые пальто с двубортным отложным воротником, пальто с шерстью, уютные джемперы с плетеными узорами, свитшоты, кардиганы-оверсайз, легинсы из экокожи, мягкие однотонные брюки и в клетку, плиссированные юбки и стильные платья с объемным воротником. Можно комбинировать разные цвета или составить тотал-лук в белом цвете, который будет очень эффектно смотреться на фоне багряной и желтой листвы.

«В новом сезоне мы стремились совместить модные тренды с ключевой для Zolla идеей комфорта, а также предоставить возможность каждой девушке быть стилистом своего образа. Все вещи в коллекции идеально сочетаются между собой, помогая создавая беспроигрышные образы на каждый день, для учебы, офиса или прогулок», — отметила Наталья Чайкина, директор по продукту и производству Zolla.