Ближе к телу! Бренд Torres представил новую коллекцию

Осень — время, когда хочется одеться теплее, но при этом не проиграть в красоте и стиле. В связи с этим на первый план выходят изящные куртки из натуральных материалов, вещи из которых можно даже в дождливый день составить элегантный look. Осень 2017 диктует курс на универсальность, всесезонность и всепогодность вещей, которые составят основу вашего гардероба. Стоит обратить внимание на новую коллекцию, которую представила дизайнер Виктория Волкова. Она уже давно работает с натуральной кожей и достигла небывалых высот мастерства при работе с этим достаточно капризным материалом. Новая уникальная коллекция одежды из натуральной кожи привлекает своей пластичностью и переосмыслением этого материала.

Дизайнер Виктория Волкова представила уникальную коллекцию эксклюзивной одежды из натуральной кожи. Свои ощущения дизайнер передает, конечно же, через материал, лежащий в основе каждой коллекции бренда Victoria Torres. Натуральная кожа обволакивает, передает изгибы женского тела, подчеркивает необыкновенный шарм и силу каждой женщины.

Компания Victoria Torres была основа в 2015 году дизайнером Викторией Волковой, выпускницей Российского Государственного Университете имени И.Канта. Бренд Victoria Torres занимает особую нишу в сегменте кожаной продукции, с грамотно выстроенной политикой производства и исключительным подходом к созданию каждой коллекции. С момента своего существования бренд не изменяет своей философии, производя одежду исключительно из высококачественной и дорогой кожи. Уникальная технология производства, а также высококвалифицированные мастера, работающие более 15 лет в кожаной промышленности, материалы самого высокого качества, исключительная кожа и крепкие партнерские отношения со многими производителями, позволяют бренду успешно существовать и развиваться в сегменте концептуальных luxury-брендов. Кожаные изделия необходимы и универсальны вне зависимости от сезона и времени года.

Каждое изделие бренда Victoria Torres-предмет искусства,­ выполненно­е из высококачественной кожи привезённой с известных итальянских фабрик, производящих кожаные изделия и аксессуары для известных домов моды Balmain, YSL, Salvatore Ferragamo, Versace. Разнообразие отделки и необычайная фактурность, придают каждой модели неповторим­ую индивидуал­ьность. Кожа с различными тиснениями и гладкая кожа, наппа, нубук и овечья превращаются в руках мастеров в уникальные по своему качеству и красоте изделия. Бренд включает несколько коллекций: Victoria Torres WOMAN Victoria Torres ACCESSORIES Все коллекционные вещи первой линии, представлены в нескольких направлениях: классика, байкерский стиль, спорт шик,casual стиль.