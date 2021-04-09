Блогер из Санкт-Петербурга Оля Сок победила в номинации «Переворот года в Instagram»

Почетным призом она была отмечена на премии MODA topical 2021.

В ресторане Modus состоялась церемония вручения премии журнала MODA topical «Прорыв года 2021». На вечеринку пришло огромное количество звездных гостей – от именитых исполнителей до самых успешных блогеров. Статуэтки вручили Регине Тодоренко, Ани Лорак, Филиппу Киркорову, Дане Милохину, Аните Цой, Ване Дмитриенко, Ольге Нечаевой. В номинации «Переворот года в Instagram» победа досталась Оле Сок.

Оля Сок – успешный блогер с миллионной аудиторией, мама двоих детей, бизнес-леди и мастер спорта по синхронному плаванию. Оля подняла свой блог за год со 100 тысяч подписчиков до 1.1 миллиона. Заработала свой первый миллион, имея грудного ребенка на руках. Ее проект по профессии «Менеджер блога» – один из самых профессиональных, глубоких и результативных, с огромным количеством положительных откликов.

«Ошибка большинства – это боязнь делиться. Очень часто мы думаем, что никому не будет интересно то, о чём мы думаем, какие эмоции испытываем. А людей привлекает именно это – твои мысли, твои переживания, – уверена Оля Сок. – Мы делаем либо экспертный контент, либо, наоборот, говорим и пишем о том, что происходит вокруг, делимся чувствами. Именно грамотное сочетание разных видов контента и понимание, из каких пазлов выстраивается сюжетная линия, дает этот мощнейший рывок в социальных сетях. Важно уметь раскрывать себя не только как эксперта, но и как личность. Главная задача в социальных сетях – выстроить образ, которому доверяют и, соответственно, у которого покупают. Необходимо создавать иллюзию знакомства, будто твой подписчик знает тебя как своего давнего друга».