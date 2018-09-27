«Блошиный рынок» на Тишинке отмечает свой юбилей — 50-й сезон

Сложно представить, но в сентябре 2018 года открывается уже 50-й сезон известного художественного проекта «Блошиный рынок» на Тишинке.

За 13 лет существования он стал неотъемлемой частью культурной жизни Москвы, приобрёл своих постоянных поклонников и внёс огромный вклад в популяризацию винтажа и антиквариата. Пространство Тишинки в эти дни всегда заполняется гостями, вещами, историями, особой атмосферой праздника, поиска и азарта. Побывать здесь зрителем — уже здорово, стать покупателем — вдвойне интереснее. На Тишинке всё, как на традиционных рынках — сокровища, которые нужно успеть отыскать и разглядеть, торг, провенанс и удача.

Первая выставка-ярмарка состоялась в апреле 2005 года и сразу же привлекла внимание специалистов и любителей старых вещей. Тогда же стартовал и спецпроект выставки — «Моя находка на блошином рынке», придуманный автором выставки Мариной Смирновой.

Знаменитости и звёзды показывали и рассказывали посетителям о своих находках. И как рассказывали! Вот щемящая история Екатерины Рождественской: она купила в Париже старую шкатулку с перчатками, внутри которой случайно обнаружилась записка: приглашение на свидание от того, кто уходил на войну в 1914-м году. Вот страстный рассказ Сергея Соловьёва о покупках загадочных картин в Перу на последние деньги. Вот сюжет Дмитрия Быкова про армейские ботинки от «выжившего десантника» и признание Владимира Дубосарского в том, что потрёпанная кукла с венской блошки — героиня многих его картин. Свои находки с блошиных рынков со всего света на экспозициях спецпроетов «Блошиного рынка» на Тишинке показывали на протяжение многих лет Андрей Макаревич и Юлия Рутберг, Ольга Свиблова, Ирина Хакамада и Александр Арнгольдт, Александр Васильев и Светлана Светличная… Оторваться от этих историй нет никакой возможности!

Традиционно каждый «Блошиный рынок» сопровождается спецпроектом: организаторы экспонируют уникальную коллекцию на выбранную тему. Это уже не продажа, а мини-выставка, вполне достойная оказаться в музее. Тема 50-го спецпроекта — «Старинные игрушки». В этот раз свои сокровища покажет Борис Сумароков, основатель музея-магазина «История игрушки». Первые находки он привёз из Нюрнберга — столицы европейской игрушки: электрическую собаку 1910 года и миниатюрную игрушечную кухню конца XIX века. Сейчас у Бориса больше тысячи редких игрушечных экспонатов: от поездов начала прошлого века до советских экскаваторов. Среди самых старинных — пара кукол 1870-х годов, музыкальный автомат 1870 года. Другая страсть Сумарокова — миниатюрная техника, модели, а среди его друзей-моделистов — Валдис Пельш, Дмитрий Дибров и Лёва Би-2…

Адрес и график работы выставки:

Москва, Тишинская площадь, дом 1 («Т-Модуль»)

27 и 28 сентября с 12:00 до 21:00

29 сентября с 11:00 до 21:00

30 сентября с 11:00 до 20:00

Стоимость входного билета:

200 рублей, для детей до 16-ти лет — вход бесплатный.

Билет на VIP открытие 26 сентября (в 19:00) — 1000 руб.

Организатор — Выставочная компания «Эксподиум»

+7(495) 585-7274

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