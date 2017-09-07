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Ekaterina Frolova

Блузки с фантазийными принтами для хорошего настроения от ТВОЕ

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  • 07 Сентября 201711:51
Сюжеты: Твое

В начале осени дизайнеры бренда ТВОЕ сделали ставки на сочетание классического фасона и фактуры с колоритными принтами и броскими цветовыми решениями.

Одно из украшений коллекции – забавные принты с котиками на любой вкус. Белые и серые расцветки для тех, кому нужен образ «построже». Модели в розовом и бирюзовом цвете с мордашками котов и голубые блузки с котами-русалками для тех, кто хочет выделиться.  Для любителей собак предусмотрен особый вариант: блузки ярко-розового цвета с изображениями мордочек мопсов.

Сладкоежкам предлагают пудрово-розовые блузки с леденцами и плитками шоколада, а отличницам подойдут модели с принтами в виде карандашных стружек. И, конечно, невозможно пройти мимо  блузок со сказочными единорогами, которые будут отлично сочетаться как с классическими юбками и брюками, так и с зауженными джинсами или «бойфрендами».

Фантазийная тематика занимает лидирующую позицию в новой линейке от ТВОЕ: изображения с русалками и жителями подводного мира, безобидными монстрами, а также мотивы сказки «Маленький принц» помогут вернуться в детство.

Все блузки из новой коллекции выполнены из вискозы –легкого «дышащего» материала, устойчивого к сминанию. Изделия приятны на ощупь и не электризуются.

Приобрести понравившиеся модели из коллекции блузок ТВОЕ можно во всех магазинах сети, а также в интернет-магазине ТВОЕ – www.tvoe.ru.

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