Боди-водолазка с вырезом на спине от российского бренда Oh, my - носим и не стесняемся

Мы тут в Oh, my хорошо подумали и совместили приятное с полезным. У нас получилось боди-водолазка с вырезом на спине. Смело? — спросите вы. Горло не простынет, — ответим мы.



Боди-водолазка с вырезом на спине, это штука противоречивая. С одной стороны, то есть сверху, горло плотно закрыто воротом. С другой, то есть чуть ниже, всё совсем раскрыто. Зато совсем внизу надёжная застёжка. Вещь практична и сексуальна одновременно.



Как всегда боди Oh, my сшито из приятного трикотажного полотна. Застежка на кнопке, контур выреза устойчив к растяжению и изменениям, ворот смотрится аккуратно, отлично сочетается с юбками, брюками и джинсами.



Новое боди-водолазка с вырезом на спине. Такого в России ещё не было.

Цена модели 1990 рублей. Имеется в сером и черном цветах.

www.ohmy.ru