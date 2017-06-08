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LINASELINA

Боди-водолазка с вырезом на спине от российского бренда Oh, my - носим и не стесняемся

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  • 08 Июня 201721:13
Сюжеты: Oh, my

Мы тут в Oh, my хорошо подумали и совместили приятное с полезным. У нас получилось боди-водолазка с вырезом на спине. Смело? — спросите вы. Горло не простынет, — ответим мы. 

Боди-водолазка с вырезом на спине, это штука противоречивая. С одной стороны, то есть сверху, горло плотно закрыто воротом. С другой, то есть чуть ниже, всё совсем раскрыто. Зато совсем внизу надёжная застёжка. Вещь практична и сексуальна одновременно.

Как всегда боди Oh, my сшито из приятного трикотажного полотна. Застежка на кнопке, контур выреза устойчив к растяжению и изменениям, ворот смотрится аккуратно, отлично сочетается с юбками, брюками и джинсами.

Новое боди-водолазка с вырезом на спине. Такого в России ещё не было.

Цена модели 1990 рублей. Имеется в сером и черном цветах. 

www.ohmy.ru

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