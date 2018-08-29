Бодипозитив в рекламе белья Figleaves

Британская марка нижнего белья отказалась от редактуры фотографий в новой рекламной кампании и пригласила к участию нестандартных моделей.

Онлайн-ретейлер нижнего белья Figleaves представил рекламную кампанию осенней коллекции. Для рекламы новых моделей были приглашены женщины разных возрастов, чья фигура и кожа далеки от принятых в индустрии стандартов. Кроме того, выступая за идеи бодипозитива, владельцы марки отказались от ретуши снимков. Менеджер по закупкам компании Дженни берт так объяснила позицию бренда: «Figleaves приветствует всех женщин на нашем сайте. Нам важно, чтобы каждая увидела себя в наших моделях. Мы понимаем, что нам предстоит долгий путь, но мы готовы стать действительно инклюзивными».