Вход
ADV
Интересно
Рекламные кампании (1198)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Бодипозитив в рекламе белья Figleaves

  • 186
  • 0
  • 29 Августа 201823:14
Сюжеты: Рекламные кампании

Британская марка нижнего белья отказалась от редактуры фотографий в новой рекламной кампании и пригласила к участию нестандартных моделей.

Онлайн-ретейлер нижнего белья Figleaves представил рекламную кампанию осенней коллекции. Для рекламы новых моделей были приглашены женщины разных возрастов, чья фигура и кожа далеки от принятых в индустрии стандартов. Кроме того, выступая за идеи бодипозитива, владельцы марки отказались от ретуши снимков. Менеджер по закупкам компании Дженни берт так объяснила позицию бренда: «Figleaves приветствует всех женщин на нашем сайте. Нам важно, чтобы каждая увидела себя в наших моделях. Мы понимаем, что нам предстоит долгий путь, но мы готовы стать действительно инклюзивными».

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru