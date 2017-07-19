Русские узоры украсили лимитированную коллекцию REXONA

Международная компания Unilever в честь своего 25-летия на российском рынке представляет лимитированную коллекцию Rexona, дизайн которой отсылает к богатству и красоте русских художественных промыслов.

По всему миру Россия славится своими традициями и богатейшим культурным наследием. Отдавая дань уважения русскому народному искусству и его мастерам, компания Unilever в свой юбилейный год подготовила для россиян особенный подарок.

Для лимитированной коллекции дезодорантов Rexona была специально разработана яркая праздничная упаковка, которую украшают золотая хохлома, изящная гжель и роскошная палехская жар-птица на огненно-пурпурном фоне. Визуальным воплощением кампании стала утонченная балерина, застывшая в изящном па.

«Rexona – один из крупнейших брендов Unilever – не остается в стороне в год 25-летия компании в России и готовит свой подарок! Мы нашли вдохновение в родных и всем знакомых мотивах русского народного творчества, в богатейшем культурном наследии страны. Яркие, смелые, характерные узоры, ассоциирующийся с Россией образ примы-балерины, соединение исконно народного и современного – мы уверены, что столь многогранная новинка найдет отклик в загадочной и широкой русской душе!», – рассказала о запуске русской коллекции старший бренд-менеджер Rexona Алена Маркова.

Лимитированная коллекция Rexona «Невидимая. Чистый бриллиант» появится в продаже уже этим летом. Яркий дизайн будет радовать глаз, украсит полку с ежедневной косметикой и придаст ей национальный колорит. Можно выбрать любимый спрей с понравившимся узором или собрать всю коллекцию.