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Диана Мицкевич

Богемный шик в новой коллекции LONGCHAMP

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  • 05 Мая 201822:59
Сюжеты: Longchamp

Героиня новой весенне-летней коллекции LONGCHAMP живет на парижской улице Искусств Rue des Beaux-Arts и обожает африканскую культуру - ее гардероб приятно пестрит смелыми этническими принтами и узорами, однако в нем заметны и присущие француженкам нотки классической элегантности, приправленные богемным шиком. 

Дизайнеры бренда предлагают нам сочетать строгий стиль милитари и его главный оттенок хаки с мягкими женственными платьями и ботильонами в пудровых тонах. А акцент сделать на колоритных горчично-терракотовых сумочках. 

Эталонный триколор синий-белый-красный как всегда в тренде и дополнен аксессуарами табачных оттенков. 

Игра цвета продолжается и в первой круизной коллекции LONGCHAMP, которая просто дышит знойной этникой: бахрома и бисерные орнаменты, кисточки и тотемные рисунки на фоне страстных оттенков коралла и индиго выглядят дико красиво. 

И даже travel-коллекция радует яркими чемоданами, которые невозможно не заметить!

Автор: Диана Мицкевич 

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