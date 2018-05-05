Богемный шик в новой коллекции LONGCHAMP

Героиня новой весенне-летней коллекции LONGCHAMP живет на парижской улице Искусств Rue des Beaux-Arts и обожает африканскую культуру - ее гардероб приятно пестрит смелыми этническими принтами и узорами, однако в нем заметны и присущие француженкам нотки классической элегантности, приправленные богемным шиком.

Дизайнеры бренда предлагают нам сочетать строгий стиль милитари и его главный оттенок хаки с мягкими женственными платьями и ботильонами в пудровых тонах. А акцент сделать на колоритных горчично-терракотовых сумочках.

Эталонный триколор синий-белый-красный как всегда в тренде и дополнен аксессуарами табачных оттенков.

Игра цвета продолжается и в первой круизной коллекции LONGCHAMP, которая просто дышит знойной этникой: бахрома и бисерные орнаменты, кисточки и тотемные рисунки на фоне страстных оттенков коралла и индиго выглядят дико красиво.

И даже travel-коллекция радует яркими чемоданами, которые невозможно не заметить!

Автор: Диана Мицкевич