Бокетто – новый вид искусства

В переводе с японского слово «бокетто» означает акт бессмысленного и продолжительного смотрения в пустоту.

Именно этим словом художник Лара Тимирева характеризует выбранный творческий метод. О своих работах она говорит: «Я делаю это для нового поколения V. Для тех, у кого две души; для тех, кто пришел в это тело добровольно, но не помнит этого. Для тех единственных, у кого есть шанс выбраться из Белого Апокалипсиса живым».

Увидеть картины Тимиревой можно в постоянной экспозиции арт-пространства «Артель ХV» на Новинском бульваре, 15, в Москве.