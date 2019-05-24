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Артем Кузелев

Бокетто – новый вид искусства

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  • 24 Мая 201923:44

В переводе с японского слово «бокетто» означает акт бессмысленного и продолжительного смотрения в пустоту.

Именно этим словом художник Лара Тимирева характеризует выбранный творческий метод. О своих работах она говорит: «Я делаю это для нового поколения V. Для тех, у кого две души; для тех, кто пришел в это тело добровольно, но не помнит этого. Для тех единственных, у кого есть шанс выбраться из Белого Апокалипсиса живым».

Увидеть картины Тимиревой можно в постоянной экспозиции арт-пространства «Артель ХV» на Новинском бульваре, 15, в Москве.

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