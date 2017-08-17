Большая коллекция Supreme для городских интровертов

Американская марка опубликовала полный лукбук новой коллекции, в которую вошли не только одежда и аксессуары.

1 / 402 Supreme. Осень-зима, 2017/18



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Вооружившись слоганом Leave Me Alone и емким словом Fuck, дизайнеры Supreme создали по-настоящему огромную – более 400 предметов! – коллекцию. В новом сезоне городские интроверты и индивидуалисты найдут у марки все, что им может понадобиться. Это относится не только к широком модельному ряду одежды и аксессуаров, но и к дополнительным предметам. Среди толстовок, курток и рубашек в осенне-зимней коллекции Supreme мы вдруг встречаем сани, лопату, электрическую гитару, палочки для еды, кресло и другие брендированные вещи, не имеющие отношения к гардеробу.

В розничную продажу новая коллекция поступит уже 17 августа, а через неделю появится в интернет-магазине марки.