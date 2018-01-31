"Большая маленькая Италия" в Москве!

В уникальном гастрономическом центре Eataly состоялись: закрытый звездный девичник «Ешь, молись, люби», с участием самых успешных, талантливых и прекрасных девушек Москвы, а также концерт итальянской музыки «Felicita».

На девичнике, проходившем в ресторане La Birra, дамам был предложен фуршет, кулинарный мастер-класс от лучших итальянских поваров Eataly Moscow, фотосессия и астрологический прогноз на 2018 год. Ну и конечно, прекрасные гостьи получили приятные и полезные подарки от спонсоров мероприятия- наборы кремов из активной линии косметики Omega Derm от SwissPharm Cosmetics, бальзамы для губ от знаменитого бренда Carmex, эксклюзивные подарки от итальянского косметического бренда NIYO&Co, наборы зубных паст от Marvis, подарочные сертификаты от Eataly Moscow и тд.

После девичника, в 18.00, девушки были приглашены на концерт итальянской музыки «Felicita», на площадку La Piazza, куда уже собирались любители итальянской музыки и кухни. Гости знакомились с удивительным, недавно открывшимся в Москве, пространством Eataly, слушали пение ведущих солисток Большого Театра России, зажигательное выступление топовой кавер-группы Москвы «Soft Play», общались, наслаждались самой вкусной в мире итальянской кухней и свежайшими японскими устрицами.

Eataly – это уникальные гастрономические центры, расположенные в 12 странах и 28 городах мира, объединяющие всех любителей Италии и призывающие покупателей приобщиться к настоящей итальянской кухне, познакомиться с историей и тонкостями производства лучших итальянских продуктов и напитков. Eataly объединяет в себе гастрономический маркет, свои производства – сыроварню и камеру для созревания сыра, пекарню, пивоварню, рестораны и кафе на любой вкус, крупнейшую винотеку, а также разнообразные мастер-классы и мероприятия.

Гастрономический центр Eataly, расположен по адресу: ул. Киевская, 2 (ТГК «Киевский»,4 этаж)