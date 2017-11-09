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Артем Кузелев

Большая выставка Рика Оуэнса пройдет в Милане

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  • 09 Ноября 201713:53
Сюжеты: Rick Owens

В следующем месяце на международной выставке «Триеннале ди Милано» дизайнер представит экспозицию своих работ Subhuman  – Inhuman – Superhuman.

Собственная марка Рика Оуэнса успешно существует с 1993 года и при этом остается одной из самых авангардных и актуальных. Дизайнер дебютировал 24 года назад в Нью-Йорке, но в 2033 году перевез свой бренд в Париж. Завершить текущий год Оуэнс решил масштабной выставкой в Милане. Проект получил название Subhuman  – Inhuman – Superhuman и станет одной из составляющих мероприятия «Триеннале ди Милано».

Ретроспектива представит полный творческий путь дизайнера: архивные коллекции одежды, предметы мебели, фильмы, графику и скульптуры. Кроме того, экспозиция расскажет о творцах, творчество которых повлияло на становление Рика. Посетить выставку можно будет с 15 декабря 2017 года по 25 марта 2018 года.

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