В следующем месяце на международной выставке «Триеннале ди Милано» дизайнер представит экспозицию своих работ Subhuman – Inhuman – Superhuman.

Собственная марка Рика Оуэнса успешно существует с 1993 года и при этом остается одной из самых авангардных и актуальных. Дизайнер дебютировал 24 года назад в Нью-Йорке, но в 2033 году перевез свой бренд в Париж. Завершить текущий год Оуэнс решил масштабной выставкой в Милане. Проект получил название Subhuman – Inhuman – Superhuman и станет одной из составляющих мероприятия «Триеннале ди Милано».

Ретроспектива представит полный творческий путь дизайнера: архивные коллекции одежды, предметы мебели, фильмы, графику и скульптуры. Кроме того, экспозиция расскажет о творцах, творчество которых повлияло на становление Рика. Посетить выставку можно будет с 15 декабря 2017 года по 25 марта 2018 года.