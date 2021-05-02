Больше, чем футболка: Мари Краймбрери и бренд DNK представили модную коллекцию

Клип с участием Константина Хабенского вдохновил дуэт дизайнеров –– Анну Алексееву и Ольгу Коваленко, основательниц дизайнерского бренда DNK, –– на создание полноценной коллекции и запуск благотворительной инициативы в поддержку детей и молодых взрослых с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями мозга. Героиней лукбука и партнером проекта стала Мари Краймбрери.

Коллекция «Нас узнает весь мир», созданная в коллаборации с Мари Краймбрери, отсылает к названию альбома певицы и представлена десятью футболками с авторскими принтами и цитатами. А источником вдохновения для одиннадцатого лимитированного изделия послужил трек «Самолёт». Все средства от продажи этой футболки, а именно 500 000 рублей, будут перечислены в Благотворительный Фонд Константина Хабенского и пойдут на помощь детям и молодым взрослым с опухолями головного и спинного мозга.

Так, клип песни «Самолёт» отсылает к размышлениям на важную и актуальную для многих родителей тему – как оставаться рядом с детьми, если физически это не всегда возможно, как сохранить баланс «семья-работа», чтобы не упустить драгоценные моменты взросления, и как преодолеть чувство вины и обиды, чтобы всё исправить, если кажется, что время близких и доверительных отношений упущено. Дизайн футболки получился социально-направленным и актуальным, поэтому стал востребован не только среди поклонников певицы, но и у московских трендсеттеров.

«Мы восхищаемся творчеством Мари Краймбрери, каждая её песня – история из жизни. И с нескрываемым пиететом относимся к Константину Хабенскому и его деятельности, это невероятный человек, благодаря усилиям которого в жизни многих людей происходят хорошие перемены. Поэтому такой совместный проект стал логичным продолжением нашего отношения, полного уважения и любви», – поясняют дизайнеры.

Бренд DNK – российская марка оригинальных вещей для детей и взрослых с собственным производством, линейкой авторских принтов, экологичным подходом и неравнодушной аудиторией. Для бренда это не первый опыт благотворительного партнёрства. Компания поддерживает детей с особенностями развития, а также их родителей и взрослых, нуждающихся в помощи, – предыдущая благотворительная линейка была реализована совместно с фондом «Клуб добряков».

Дуэт дизайнеров, основателей DNK, на собственном примере доказывает, что запустить цепочку добра – очень просто. Потому что благотворительность как синергия – работает, когда все стороны нацелены на результат, и большая помощь часто начинается с маленького дела – например, покупки футболки, которая не только пополнит гардероб, а станет вещью со смыслом.

Познакомиться с коллекцией можно на сайте:

https://dnk-russia.com/

https://www.instagram.com/dnk.russia/