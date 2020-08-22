Больше, не значит лучше: как не переусердствовать в уходе за собой

Любая сфера жизни требует умеренного и разумного подхода. Солнечные лучи активизируют витамин D, но в большом количестве может привести к раннему старению кожи и развитию онкологических заболеваний. Такому же принципу соответствует и уход за кожей лица. Подробнее разобраться как не переусердствовать в уходе за лицом расскажет врач-дерматолог, косметолог сети клиник ЦИДК Арина Киселева.



“Излишняя забота о лице может дать обратный эффект: появятся сухость, воспаления и кожа станет более чувствительной. И вследствие этого, потребители винят производителей и специалистов, что подобранные средства им не подходят” - рассказывает специалист ЦИДК.

Избыточная гигиена

В настоящее время вода из водоканала является жесткой, если не стоят специальные водоочистительные фильтры. В связи с этим, при частом ее воздействии с кожей, нарушается защитный слой эпидермиса, а в комплексе с большим количеством моющих средств, в составе которых находятся агрессивные компоненты, происходит обезвоживание, появляется сухость и может раздражение. Вместо частого использования мыльных средств, рекомендуется применять масла для тела, которые содержат фитостеролы, которые благоприятно воздействуют на кожу. Например, масло ши придает мягкость и гладкость и не вызывает раздражение при частом использовании.

Появление инфекции

Ежедневное бритье может создать микроповреждения, в среде которых возникнет инфекции и серьезные последствия. Поэтому альтернативой стоит выбрать депиляцию у квалифицированного специалиста, который подберет необходимый тип, фото или лазерную, и назначит домашний уход. Кроме того, эффекта хватит гораздо дольше, чем после обычного бритья.

Также, мы часто пытаемся обильно увлажнить кожу лица, избавив ее от сухости и высыпаний, но использование средств с избыточным количеством липидов, может привести к закупориванию и возникновению еще больших высыпаний.

“Залечивание” проблем



При наличии воспалительных элементов и желании как можно скорее от них избавиться, многие стараются использовать сразу все средства по уходу и лечению кожи лица, забывая об этапности и взаимодействии при нанесении средств.

Веки:

Некоторые представители прекрасного пола любят наносить питательный крем, затем базу под тени, тени, подводку и на “десерт” фиксатор для сохранения макияжа. Под таким слоем средств, и без того очень нежная и тонкая кожа век может еще больше истончаться и начать шелушиться, принося болезненные ощущения.

Лицо:

Скрабирование кожи отлично помогает избавиться от ороговевших частиц, возвращая сияющий вид. Но при ежедневном использовании, барьерный баланс кожи разрушается, приводя к сухости лица. А при частом использовании средств с кислотами, есть вероятность разрушить не только защитный слой эпидермиса, но и активизировать распространение воспалений на лице.



Кожа лица является “витриной” нашей внешности, которая должна радовать не только себя, но и окружающих людей. При любой возникшей проблеме не стоит заниматься усердным самолечением, а лучше обратиться за помощью к квалифицированному специалисту, который назначит индивидуальный уход и подберет необходимые процедуры, исходя из типа кожи.