Больше никакого меха у Gucci

Итальянский дом моды объявил, что больше не будет использовать натуральный мех в своих коллекциях.

Дом Gucci присоединился к коллегам из Giorgio Armani и тоже объявил о том, что перестает работать с натуральным мехом. Президент компании Марко Бидзарри сообщил, что меха не будет уже в следующей коллекции марки: «Устойчивое развитие лежит в основе нашей стратегии, а меха вышли из моды». Также руководство дома пообещало все средства от продажи меховых изделий, выпущенных в текущем году, направить в несколько организаций, занимающихся защитой прав животных.