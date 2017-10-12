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Артем Кузелев

Больше никакого меха у Gucci

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  • 12 Октября 201715:30
Сюжеты: Gucci

Итальянский дом моды объявил, что больше не будет использовать натуральный мех в своих коллекциях.

Дом Gucci присоединился к коллегам из Giorgio Armani и тоже объявил о том, что перестает работать с натуральным мехом. Президент компании Марко Бидзарри сообщил, что меха не будет уже в следующей коллекции марки: «Устойчивое развитие лежит в основе нашей стратегии, а меха вышли из моды». Также руководство дома пообещало все средства от продажи меховых изделий, выпущенных в текущем году, направить в несколько организаций, занимающихся защитой прав животных.

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