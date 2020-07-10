Большие перемены в марке Ann Demeulemeester

Бельгийский бренд переживает время кардинальных изменений: прощается с креативным директором и ищет нового владельца.

На прошлой неделе стало известно, что после семи лет сотрудничества пост креативного директора марки Ann Demeulemeester покидает французский дизайнер Себастьян Менье. В своем Instagram он написал: «Сегодня был мой последний день в Ann Demeulemeester. Я особенно горжусь тем, что с каждой коллекцией модный дом Ann Demeulemeester поднимал новые проблемы нашего общества, особенно те, которые касаются вопросов гендера и разнообразия». О своих дальнейших планах Менье не сообщил, как и марка о кандидатах на освободившуюся должность.

Через несколько дней портал WWD опубликовал новость о том, что этим летом у бельгийского бренда появится новый владелец. Источники издания говорят, что вероятнее всего им станет итальянский ритейлер Antonioli. В данный момент ведутся переговоры о гипотетической сделке. При этом владелец Antonioli Клаудио Антониоли уже сделал заявление о том, что не планирует возвращение в марку ее основательницы Анн Демельмейстер.