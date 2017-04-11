Большой фотопроект Питера Линдберга для Vogue Germany. Май, 2017

Для последнего весеннего номера германского Vogue легендарный фотограф создал не только три обложки с участием Кейт Мосс, Лары Стоун и Ирины Шейк, но и масштабный фотопроект на фоне морского побережья.

1 / 42 Vogue Germany. Май, 2017



















































































Майский номер Vogue Germany приятно удивляет с самого начала. Сразу три обложки для него создал легендарный фотограф Питер Линдберг. Главными героинями каверстори стали известные супермодели: Кейт Мосс, Лара Стоун и Ирина Шейк. Съемки в фирменной манере Линдберга проходили как в студии, так и на морском побережье. Там же, на пляже, объектив фотографа запечатлел молодых манекенщиц Биргит Кос и Сару Грейс Валлерстед. Все снимки превратились в масштабный проект, который стал ярчайшей жемчужиной майского выпуска.