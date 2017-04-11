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Артем Кузелев

Большой фотопроект Питера Линдберга для Vogue Germany. Май, 2017

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  • 11 Апреля 201714:06
Сюжеты: Peter Lindbergh (Питер Линдберг)

Для последнего весеннего номера германского Vogue легендарный фотограф создал не только три обложки с участием Кейт Мосс, Лары Стоун и Ирины Шейк, но и масштабный фотопроект на фоне морского побережья.

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  • Vogue Germany. Май, 2017

Майский номер Vogue Germany приятно удивляет с самого начала. Сразу три обложки для него создал легендарный фотограф Питер Линдберг. Главными героинями каверстори стали известные супермодели: Кейт Мосс, Лара Стоун и Ирина Шейк. Съемки в фирменной манере Линдберга проходили как в студии, так и на морском побережье. Там же, на пляже, объектив фотографа запечатлел молодых манекенщиц Биргит Кос и Сару Грейс Валлерстед. Все снимки превратились в масштабный проект, который стал ярчайшей жемчужиной майского выпуска.

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