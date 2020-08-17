Большую коллекцию винтажных предметов YSL приобрел дом Saint Laurent

Парижская марка выкупила 4000 собственных нарядов 1966-1985 годов у коллекционера Оливье Шатене.

Французский дом моды приобрел частную коллекцию из 4000 вещей, выпущенных Yves Saint Laurent с 1966 по 1985 год. В собрание коллекционера Оливье Шатене вошли предметы из межсезонных коллекций Saint Laurent Rive Gauche и отдельные кутюрные наряды. Сумма сделки не раскрывается. Все предметы пополнят архив Saint Laurent в штаб-квартире марки в Париже.