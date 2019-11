Более 1000 деловых встреч игроков индустрии моды на BEE-TOGETHER.ru

Завершившийся сезон выставочного проекта BEE-TOGETHER.ru собрал рекордное количество участников – 133 компании из 15 стран мира. Экспонентам удалось провести 1234 встречи с представителями 174 брендов, ритейлеров, дизайн-бюро, а также корпоративными заказчиками. В течение двух дней заказы принимались на производство большинства категорий продукции: женской, мужской, детской одежды (включая школьную форму), моделей больших размеров, верхней одежды, головных уборов, денима, домашнего текстиля, изделий из кожи и меха, нижнего и термобелья, носочно-чулочной продукции, одежды для активного отдыха и спорта, спецодежды, сумок и аксессуаров – как крупными, так и мелкими партиями. Кроме того посетителям были представлены производители и дистрибьюторы текстиля и фурнитуры.

Зал крупносерийного производства собрал 106 предприятий из России, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Германии, Польши, Турции, Бангладеш, Вьетнама, Маврикия и Грузии. Российские компании - 66 фабрик - традиционно составили пул экспонентов. Выставка собрала также рекордное количество экспонентов, работающих в сегменте трикотажа: кроеного - 33, и вязаного - 22, представленных в залах крупносерийного и мелкосерийного производства. В салоне тканей и комплектующих более 10 компаний, производителей и дистрибьюторов из России, Беларуси, Индии и Турции предлагали широкий ассортимент фурнитуры и текстиля: полиэстер, вискозу, хлопок, деним, трикотаж, сорочечно-плательные, шерстяные, пальтовые, костюмные подкладочные, а также медицинские ткани.

Большую помощь в организации и субсидировании участия в выставке российским экспонентам BEE-TOGETHER.ru оказали государственные фонды и организации: Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан, Центр поддержки предпринимательства Тверской области, Центр кластерного развития Пензенской области, Центр поддержки предпринимательства Костромской области, Центр оказания услуг «Мой Бизнес» Орловской области, Центр поддержки экспорта Карачаево-Черкесской Республики, Центр поддержки предпринимательства фонда развития бизнеса Краснодарского края, Центр поддержки предпринимательства Воронежской области, Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области, Рязанский Центр поддержки экспорта, Центр поддержки предпринимательства Смоленской области, Фонд поддержки предпринимательства Свердловской области, Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области, Ассоциация промышленных кластеров Ставропольского края, Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае, Агентство развития предпринимательства и инвестиций Вологодской области «Мой бизнес».

Еще один рекорд выставки – число встреч. Только по зарегистрированным счетчиками данным представители 174 компаний провели 1234 переговоров. Однако, как сообщили экспоненты, многие встречи с посетителями происходили спонтанно. Среди гостей выставки - компании ELIS, 12Storeez, «Кенгуру», «Военторг», «Сударь», Finn Flare, Tom Tailor, «Галерея Детской Одежды», Bask, Black Star, «Магия Детства», Rusmoda, «Скоромама», Ushatáva, Top-Shop, Red Fox, «Стокманн», Sorry, I Am Not, Familia, Broswil, Incity, «БТК Групп», Orby, Villagi, Baon, Ulyana Sergeenko, O’stin, Zasport, «Парижанка», «Каляев», Akhmadullina Dreams, Choupette, Wildberries.

Опыт участников и посетителей BEE-TOGETHER.ru показал, что за четыре года выставка стала не просто рабочим инструментом продвижения услуг и продукции легпрома, но настоящей площадкой для создания профессионального сообщества индустрии моды.

Николай Хохряков, директор Pompa (Санкт-Петербург): «У нас собственное предприятие, и чтобы его загрузить, обеспечивая сотрудников работой и снижая себестоимость, мы отшиваем широкий ассортимент продукции – от верхней одежды до женской (брюки, платья, блузы, жакеты). Мы привлекаем российские компании, которые работают в сегментах «средний» и «средний минус», потому что предлагаем конкурентную цену. Выставка стала для нас стабильной профессиональной площадкой».

Сергей Безкоровайный, гендиректор Bezko (Москва): «Наше участие - это эксперимент, направленный на повышение устойчивости бизнеса. Компания растет, расширяется, производство перегружено. И мы делаем один из множества шагов в сторону диверсификации. Помимо производства в Москве, у нас есть предприятие в Турции, поэтому мы можем делать продукцию в обеих странах».

Нина Сухарева, руководитель Центра поддержки предпринимательства Тверской области: «Мы привезли на BEE-TOGETHER.ru из Тверской области 8 компаний. В каждом регионе есть такой центр поддержки предпринимательства, обязательно пользуйтесь помощью государства. Мы реализуем национальный проект по поддержке малого и среднего бизнеса, в нашем распоряжении есть множество инструментов: мы можем оплачивать участие в российских и зарубежных выставках, бизнес миссиях, финансировать патентование и получение необходимых сертификатов».

Джанкар Крис, Textilama Manufacturing (Маврикий): «Правительство Маврикия активно продвигает предприятия страны, помогая им развиваться. Мы начали наш бизнес в 2004 году, тогда в предприятии работало 5 человек, сегодня уже 150. Мы частично используем переработанные материалы, потому что заботимся об окружающей среде, и к концу 2020 года планируем свести использование пластика в производстве к нулю. Мы экспортируем товары в Европу, но очень заинтересованы в российских клиентах».

Дарья Устинова, Модный дом Ushatáva (Екатеринбург): «В основном я рассматривала фабрики из России, потому что большая часть наших производственных мощностей сосредоточена в Екатеринбурге и Свердловской области, и мы хотели бы расширять этот спектр, выходить на Московскую область, Центральную Россию и т.д. На BEE-TOGETHER.ru представлены все интересующие нас сегменты. Здорово, когда такая концентрация профессионалов в одном месте».

Екатерина Рождественская, Ulyana Sergeenko (Москва): «Мы смотрим российских производителей, которые способны выпускать женскую и детскую одежду маленькими тиражами. Для нас это важно, так как мы выпускаем практически штучный товар. Очень удобно пообщаться со всеми потенциальными партнерами на одной площадке».