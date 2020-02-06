Более 50 фотографий Ги Бурдена привезут в Россию

Московский Центр фотографии имени братьев Люмьер представляет ретроспективную выставку одного из самых влиятельных фотографов второй половины XX века, французского художника, новатора и революционера модной фотографии Ги Бурдена.

Ги Бурден с 1955 года активно сотрудничал с журналом Vogue и другими глянцевыми флагманами модной индустрии. Во французском Vogue Бурден проработал 30 лет, и издание стало основной площадкой, публиковавшей его экспериментальные серии. Раздвигая рамки коммерческой съемке и меняя представления о фэшн-фотографии, Ги Бурден снимал рекламные кампании для Chanel, Charles Jourdan, Pentax, Bloomingdale’s и множества других брендов.

Первая ретроспективная выставка работ Ги Бурдена состоялась в лондонском Музее Виктории и Альберта в 2003 году, а затем в Национальной галерее Виктории в Мельбурне, Австралия, и Национальной галерее Же-де-Пом в Париже. Сегодня работы ученика Ман Рея, автора, повлиявшего на несколько поколений фотографов, хранятся в коллекциях крупнейших музеев мира, таких, как лондонская галерея Tate Modern, Музей Виктории и Альберта, Музей современного искусства в Нью-Йорке, Музей Гетти в Лос-Анджелесе.

На московской выставке «Ги Бурден. Следуй за мной» будет представлено более 50 самых узнаваемых работ автора разных лет, начиная с 1950-х и до середины 1980-х. Посетители смогут увидеть цветные фотографии с необычными, сюрреалистическими, порой шокирующими композициями и парадоксальными сюжетами.

Посетить выставку можно с 28 февраля по 17 мая 2020 года.