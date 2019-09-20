Более ста дизайнеров подали заявки на участие в Global Talents

105 дизайнеров из 40 стран мира изъявили желание участвовать в Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

На конкурс были присланы заявки от дизайнеров из США, Великобритании, Италии, Испании, Франции, Германии, Китая, Южной Африки, Южной Кореи и других стран мира. Это еще раз подчеркивает глобальный статус Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Однако далеко не все молодые таланты будут допущены к участию. Отбор проходит в рамках инициативы Global Talents – международного проекта Национальной палаты моды, направленный на поиск и развитие молодых и талантливых дизайнеров из разных уголков планеты. Тех, кто все-таки примет участие в октябрьском мероприятии определит экспертный совет. В составе жюри на этот раз: