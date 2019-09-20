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Артем Кузелев

Более ста дизайнеров подали заявки на участие в Global Talents

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  • 20 Сентября 201922:12

105 дизайнеров из 40 стран мира изъявили желание участвовать в Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

На конкурс были присланы заявки от дизайнеров из США, Великобритании, Италии, Испании, Франции, Германии, Китая, Южной Африки, Южной Кореи и других стран мира. Это еще раз подчеркивает глобальный статус Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Однако далеко не все молодые таланты будут допущены к участию. Отбор проходит в рамках инициативы Global Talents – международного проекта Национальной палаты моды, направленный на поиск и развитие молодых и талантливых дизайнеров из разных уголков планеты. Тех, кто все-таки примет участие в октябрьском мероприятии определит экспертный совет. В составе жюри на этот раз:

  • Ольга Михайловская, руководитель программы Национальной палаты моды Global Talents, обозреватель моды в Vogue Russia, создатель Telegram-канала @frontfashion, основатель Front Fashion School, Россия;

  • Сара Соццани-Майно, заместитель главного редактора итальянского Vogue, глава Vogue Talents (Италия), бренд-амбассадор Национальной палаты моды Италии, Италия;

  • Люсьен Пажеc, основатель Lucien Pagès Communication, Франция;

  • Роуз Лангенбейн, style-директор онлайн-магазина Mytheresa, Германия;

  • Жан-Мишель Куамми, куратор направления «Мода», стилист и креативный директор разных проектов, Германии;

  • Эдуардо Гарсия, основатель журнала Fucking Young, Испания;

  • Кацума Мори, владелец магазина Bunker Tokyo и шоурума Riverhead, Япония;

  • Елена Пятибратова, креативный директор Aizel.ru, Россия;

  • Гариет Верни, редактор журнала LOVE, Великобритания.

 

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