Более ста дизайнеров подали заявки на участие в Global Talents

105 дизайнеров из 40 стран мира изъявили желание участвовать в Mercedes-Benz Fashion Week Russia.
На конкурс были присланы заявки от дизайнеров из США, Великобритании, Италии, Испании, Франции, Германии, Китая, Южной Африки, Южной Кореи и других стран мира. Это еще раз подчеркивает глобальный статус Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Однако далеко не все молодые таланты будут допущены к участию. Отбор проходит в рамках инициативы Global Talents – международного проекта Национальной палаты моды, направленный на поиск и развитие молодых и талантливых дизайнеров из разных уголков планеты. Тех, кто все-таки примет участие в октябрьском мероприятии определит экспертный совет. В составе жюри на этот раз:
-
Ольга Михайловская, руководитель программы Национальной палаты моды Global Talents, обозреватель моды в Vogue Russia, создатель Telegram-канала @frontfashion, основатель Front Fashion School, Россия;
-
Сара Соццани-Майно, заместитель главного редактора итальянского Vogue, глава Vogue Talents (Италия), бренд-амбассадор Национальной палаты моды Италии, Италия;
-
Люсьен Пажеc, основатель Lucien Pagès Communication, Франция;
-
Роуз Лангенбейн, style-директор онлайн-магазина Mytheresa, Германия;
-
Жан-Мишель Куамми, куратор направления «Мода», стилист и креативный директор разных проектов, Германии;
-
Эдуардо Гарсия, основатель журнала Fucking Young, Испания;
-
Кацума Мори, владелец магазина Bunker Tokyo и шоурума Riverhead, Япония;
-
Елена Пятибратова, креативный директор Aizel.ru, Россия;
-
Гариет Верни, редактор журнала LOVE, Великобритания.
Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.
Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.