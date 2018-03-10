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Михаил Гуревич

Болгарский шопинг выгоднее шведского

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  • 10 Марта 201818:49

Статистическая служба ЕС (Eurostat) провела исследование и выяснила, где одежда и обувь известных европейских брендов стоит дешевле и дороже всего.

Евростат специализируется на многоотраслевой статистике как по Евросоюзу в целом, так и по каждой стране в отдельности.

На этот раз исследовали цены на платья, костюмы, рубашки, юбки, куртки, пуловеры, ботинки и туфли.
Цены на одежду и обувь в европейских странах существенно разнятся.
Куда же выгоднее ехать?

Дороже всего предметы гардероба стоят в Швеции — в среднем на 36%, чем в других странах Европы.



На втором месте — Дания, где одежда и обувь дороже среднеевропейской стоимости на 33%.

На третьей позиции — Финляндия с 24%.

Самая дешёвая одежда продаётся в Болгарии - здесь цена на предметы гардероба на 21% дешевле среднеевропейской.

Весьма выгодный шопинг можно совершить и в Венгрии (дешевле на 15%).

И в Польше тоже (на 12%).

Исследование показало, что больше других на одежду и обувь тратят граждане Эстонии — 7% от общих расходов на хозяйство.

В этом списке второе место поделили между собой Италия и Португалия, жители которых выделяют на новую одежду 6% от бюджета.


Меньше всего расходов на новый гардероб у жителей Болгарии — всего 3%, а в Венгрии и Чехии — по 4%.

Отмечается, что в минувшем году страны-члены ЕС экспортировали одежду и обувь на 141.8 миллиардов евро. Крупнейшие производители одежды и обуви работают в Италии и Германии. Чаще всего их продукция отправлялась в Швейцарию, США и Россию.

Удачного всем шопинга!

Михаил ГУРЕВИЧ

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