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Артем Кузелев

Бот-стилист от компании Levi’s

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  • 24 Ноября 201712:17
Сюжеты: Levi's

Компания Levi’s заключила контракт с разработчиком Mode.ai, в рамках которого будет создан удобный и мобильный бот-стилист.

Изначально идея заключалась в создании удобного бота, который помогал бы пользователям в подборе идеальных джинсов. Однако по мере развития проекта стало понятно, что виртуальный помощник сумеет дать другие дельные советы и расскажет об актуальных акциях и скидках. Выглядеть приложение будет как стандартный мессенджер, который расспросит пользователя о том, что его интересует. Затем будут определены конкретные магазины, составлен список советов и рекомендаций, отобран размерный ряд и категории товаров и так далее. Пользователь также сможет посмотреть на других юзеров, замеченных в таких же моделях.

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