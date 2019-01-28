Ботильоны-носки в капсульной коллекции Jeffrey Campbell for Tervolina

Уже третья по счету капсульная коллекция российского бренда Tervolina и американского дизайнера Джеффри Кэмпбелла нового сезона весна-лета 2019 получилась футуристичной и очень зрелищной - прогулка в любой паре такой обуви обречена превратиться в дефиле или сценическое выступление.

Самый молодежный тренд - ботильоны и кроссовки с текстильным, облегающим голень, как носок верхом замечен и в элегантных моделях на изящных каблуках, и в комфортных спортивных вариантах.

Тема брутального гранжа обыграна эффектными металлическими пряжками, тракторными подошвами и супер устойчивыми каблуками.

Глянцевые черные ботильоны с полупрозрачными алыми каблуками придутся по нраву любительницам драматичной классики.

Поклонницы дерзкого рок-н-ролла оценят соблазнительное чёрное трио: лакированные ботфорты, замшевые полусапожки в заклёпках и виниловые ботинки с манжетами из страз.

А романтичные барышни отдадут предпочтение очаровательным туфелькам с бантиками, щедро усыпанными мерцающими кристаллами и золотым босоножкам мюли на высокой шпильке - разве они не идеальная пара для весенней джазовой вечеринки, светского коктейля или театральной премьеры?

Автор: Диана Мицкевич