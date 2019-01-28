Ботильоны-носки в капсульной коллекции Jeffrey Campbell for Tervolina

Уже третья по счету капсульная коллекция российского бренда Tervolina и американского дизайнера Джеффри Кэмпбелла нового сезона весна-лета 2019 получилась футуристичной и очень зрелищной - прогулка в любой паре такой обуви обречена превратиться в дефиле или сценическое выступление.
Самый молодежный тренд - ботильоны и кроссовки с текстильным, облегающим голень, как носок верхом замечен и в элегантных моделях на изящных каблуках, и в комфортных спортивных вариантах.
Тема брутального гранжа обыграна эффектными металлическими пряжками, тракторными подошвами и супер устойчивыми каблуками.
Глянцевые черные ботильоны с полупрозрачными алыми каблуками придутся по нраву любительницам драматичной классики.
Поклонницы дерзкого рок-н-ролла оценят соблазнительное чёрное трио: лакированные ботфорты, замшевые полусапожки в заклёпках и виниловые ботинки с манжетами из страз.
А романтичные барышни отдадут предпочтение очаровательным туфелькам с бантиками, щедро усыпанными мерцающими кристаллами и золотым босоножкам мюли на высокой шпильке - разве они не идеальная пара для весенней джазовой вечеринки, светского коктейля или театральной премьеры?
Автор: Диана Мицкевич
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