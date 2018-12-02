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Ботинки Skandia в STREET BEAT KIDS

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  • 02 Декабря 201811:50
Сюжеты: STREET BEAT

С приближением зимнего сезона в сети магазинов детской и подростковой одежды и обуви STREET BEAT KIDS продолжают поступать теплые новинки. На этот раз ассортимент пополнился итальянским брендом обуви Skandia.

В STREET BEAT KIDS представлено несколько моделей для мальчиков и девочек. Подошва обуви выполнена из полиуретана обеспечивает превосходное сцепление с поверхностью. Верх из ткани - с грязе- и водоотталкивающими свойствами, что сохранит ботинки от российской зимы. Подкладка из 100% шерсти и трех-слойная стелька гарантирует защиту от холода. 

Модель Skandia 8428R представлена как на сайте, так и в магазинах сети в Москве и Санкт-Петербурге. Стоимость 5 990 рублей, размеры 23-28 RUS. 

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