Бойкот Ричардсона: Официальное заявление Conde Nast

Председатель и главный исполнительный директор Conde Nast International Джонатан Ньюхаус и генеральный директор компании Боб Сауерберг сделали официальное заявление.

Через неделю после того, как индустрия моды объявила бойкот Терри Ричардсону из-за обвинений в сексуальных домогательствах, топ-менеджмент издательского холдинга сделал официальное заявление. Председатель и главный исполнительный директор Conde Nast International Джонатан Ньюхаус и генеральный директор компании Боб Сауерберг опубликовали такой текст:

«В Conde Nast глубоко обеспокоены недавними заявлениями о сексуальных домогательствах в нашей отрасли. Нет никаких оправданий для подобного поведения, это совершенно неприемлемо. Компания ожидает, что все сотрудники и независимые котрибьюторы Conde Nast, работая от имени компании и ее брендов, рекламодателей и клиентов, будут действовать соответствующим образом и с максимальным личным и профессиональным уважением друг к другу.

Все сотрудники, фрилансеры и независимые подрядчики должны понимать ожидания компании относительно надлежащего поведения и отношения к другим. Conde Nast также ожидает, что агентства, представляющие наемных работников, будут развивать, распространять и укреплять среди своих клиентов мысль о том, что подобное поведение является неприемлемым и влияет на других».

Кроме того, Ньюхаус и Сауерберг подчеркнули необходимость зашиты людей, которые находятся в уязвимом положении из-за профессиональных отношений. Также топ-менеджеры отметили, что холдинг в сотрудничестве со своими коллегами и партнерами постарается найти пути решения проблемы.