Бойкот Терри Ричардсону

Знаменитый фотограф рискует остаться без работы: холдинг Conde Nast уже объявил Терри бойкот.

Издательский гигант Conde Nast, выпускающее Vogue, GQ, Glamour, Vanity Fair и другие флагманы глянцевой журналистики, разорвал сотрудничество с Терри Ричардсоном. Причиной стали многочисленные обвинения в сексуальных домогательствах, которые в адрес фотографа в последние пару лет звучат все чаще.

Как сообщает издание The Telegraph, в минувший понедельник исполнительный вице-президент и главный операционный директор Conde Nast Джеймс Вулхаус разослал всем сотрудникам письмо, в котором заявил, что холдинг больше не работает с Ричардсоном. Вулхаус также потребовал отменить все съемки и найти замену кадрам фотографа, которые еще не успели опубликовать.

Сайт Huffington Post опубликовал ответ Терри Ричардсона на происходящее: «Я сотрудничал со взрослыми женщинами, которые полностью понимали характер работы, и, как это обычно бывает в любом проекте, все подписывали соглашение. Я никогда не использовал предложение о работе или угрозы, чтобы принудить кого-то к чему-то, чего они не хотели делать».