BQ Balance с большим аккумулятором уже в продаже

Российский бренд мобильной электроники BQ расширил линейку смартфонов с увеличенным аккумулятором новинкой BQ-5206L Balance.

При таком элегантном дизайне устройство оснащено аккумулятором повышенной емкости в 5000 мАч. Это позволяет находиться смартфону до 15 дней в режиме ожидания и до 3 дней в активном рабочем режиме.

В смартфоне установлен среднеразмерный IPS-экран с удобной диагональю 5,2” и технологией Full Lamination. Этот размер диагонали является оптимальным решением для серфинга в Интернете, чтения электронных книг и просмотра фото и видео. Дисплей впечатляет ярким и насыщенным изображением и точной передачей цвета в разрешении HD 1280x720.

Технической основой является 4-х ядерный процессор Mediatek MT6737, который обеспечивает высокую производительность при работе в нескольких приложениях и ресурсоемких играх. Память 2GB RAM+16GB ROM c возможностью расширения до 64 GB с помощью Micro SD позволит запускать ресурсоемкие приложения/игры и смотреть любимые фильмы и видеоролики в высоком качестве без каких-либо сбоев.

Для качественных и детализированных снимков в смартфоне имеются две камеры: 8 Mп фронтальная со вспышкой и 13 Mп основная с автофокусом и вспышкой. Разнообразные режимы съемки (Bokeh, Face beauty, Night) позволят запечатлеть все самые яркие моменты вашей жизни.

В дополнительные не менее важные функции смартфона входят поддержки OTG, которая позволяет подключать к смартфону внешние электронные устройства и использовать смартфон в качестве power bank и VoLte.

Приобрести смартфон можно в официальном интернет-магазине производителя за 8290 рублей http://shop.bq.ru

Полные технические характеристики модели:

Дисплей

5.2" IPS

Разрешение

HD 1280*720

Операционная система

Android™ 7.0

Процессор

MT6737V/W, 4 ядра, 1.25GHz

Оперативная память

2ГБ

Встроенная память

16ГБ

Мобильная связь

GSM 850/900/1800/1900 мГц

Мобильный Интернет

LTE band: FDD B1 (2100MHz), B3 (1800MHz), B7 (2600MHz), B20 (800MHz)

3G WCDMA 900/2100MHz, GPRS, EDGE

WiFi

IEEE 802.11 b/g/n

Bluetooth

Версия 4.0

Количество SIM

2

Тип SIM-карт

2 Nano Sim

Карта памяти

Micro SD до 64 ГБ

Разрешение камеры

Фронтальная/Основная 8.0МП/13.0 МП*

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*Снимки, полученные аппаратным путем, не превышают 5/8 МП. Программное обеспечение камеры позволяет интерполировать графический продукт камеры до 8/13 МП

Навигация

GPS

Емкость

5000 мАч

Размер устройства

149,5 х 74 х 9,9 мм

Вес устройства

176 гр