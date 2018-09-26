BQ представляет флагманскую версию своего первого смартфона с Full HD-экраномэкраном

Линейка смартфонов BQ пополнилась флагманской версией смартфона с Full HD-экраном – BQ-5517L Twin Pro. Модель отличается от младшей (BQ-5516L Twin) увеличенным объемом оперативной и встроенной памяти.

4 GB оперативной памяти обеспечивают высочайшую скорость, молниеносное выполнение операций и бесперебойную работу нового смартфона в многозадачном режиме. Теперь запускать ресурсоемкие приложения, играть в современные игры, смотреть любимые фильмы и видеоролики в высоком качестве без каких-либо сбоев для вас станет одним удовольствием.

Благодаря встроенной памяти 32 GB с возможностью расширения на дополнительные 32 GB с помощью карты Micro SD вы сможете хранить еще больше файлов в памяти смартфона, будь то ваши документы, фильмы, любимые фотоснимки, музыка и игры.

5.5'' In-Cell дисплей смартфона с разрешением Full HD и яркостью до 401 кд/м2 обеспечивает потрясающее изображение и реалистичную цветопередачу, позволяя наслаждаться красочным и динамичным цветом и максимально погружаться в любимый фильм или игру.

Надежную защиту от ударов и царапин экрану BQ-5517L Twin Pro гарантирует прочное стекло Gorilla Glass 3. Благодаря плавным линиям поликарбонатного корпуса, а также утонченной и элегантной отделке смартфон комфортно лежит в руке, а пользоваться им легко и приятно.

Двойная основная камера от Sony с объективами 13 МП и 2 МП позволяет делать снимки с качественной визуализацией изображения и профессиональными фотоэффектами. Режим широкой диафрагмы F/2.2 и двойная вспышка обеспечивают получение потрясающих кадров, даже в ночное время, а также фото с эффектом боке. Фронтальная камера 8 МП с широким углом обзора 80 градусов идеально подходит для создания групповых селфи.

За высочайшую производительность и бесперебойную работу в новом BQ-5517L Twin Pro отвечает 8-ядерный процессор MediaTek MT6750T. Наличие восьми ядер позволяет комфортно работать в многозадачном режиме, при этом одновременная работа большого количества приложений не снижает работоспособность смартфона. Кроме этого, данная платформа позволяет обеим SIM-картам находиться в сетях 2G,3G,4G, в отличие от бюджетных смартфонов других брендов, где только одна SIM-карта может работать в режиме передачи данных, а вторая только для голоса.

Благодаря ОС Android 8.1 Oreo смартфон отлично воспроизводит даже самые ресурсоёмкие приложения и игры, а производительность устройства поднимается на новый уровень. Также вам предоставляется возможность управлять уведомлениями, обновленный дизайн меню настроек и усовершенствованная система защиты.

Аккумулятор 3080 мАч обеспечивает длительное время работы смартфона без подзарядки и умное управление энергопотреблением. Подключив к смартфону кабель OTG, можно использовать его для зарядки других устройств.

Из приятных дополнительных характеристик BQ-5517L Twin Pro – функция разблокировки смартфона с помощью распознавания лица Face Unlock, а также сканера отпечатков пальцев, поддержка технологий VoLTE и VoWiFi.

Смартфон BQ-5517L Twin Pro можно приобрести за 9 990 рублей в официальном Интернет-магазине производителя – http://shop.bq.ru.

Младшая модель первого смартфона BQ c Full HD-экраном называется BQ-5516L Twin. Она отличается от старшей модели объемом оперативной и встроенной памяти, а также ценой. Оперативная память 2 ГБ и встроенная память 16 ГБ c возможностью расширения до 32 ГБ с помощью Micro SD позволит вам запускать ресурсоемкие приложения и игры на BQ-5516L Twin, а также смотреть любимые фильмы и видеоролики в высоком качестве без каких-либо сбоев. В официальном Интернет-магазине производителя младшая модель предлагается по цене 7 990 рублей – http://shop.bq.ru.

Полные технические характеристики модели:

Дисплей

5.5'' IPS

Разрешение

FHD 1920*1080 (16:9)

Операционная система

Android™ 8.1

Процессор

MTK6750T, 8 ядер, 1500 MHz

Оперативная память

4ГБ

Встроенная память

32ГБ

Мобильная связь

GSM 850/900/1800/1900 мГц

Мобильный Интернет

LTE band: FDD B1 (2100MHz), B3 (1800MHz), B5 (850MHz), B7 (2600MHz), B8 (900MHz), B20 (800MHz)

3G WCDMA 900/2100MHz, GPRS, EDGE

VoLTE

Есть

WiFi

IEEE 802.11 a/b/g/n

Bluetooth

Версия 4.0

Количество SIM

2

Тип SIM-карт

2 Nano

Карта памяти

Micro SD до 32 ГБ

Разрешение камеры

Фронтальная/Двойная основная камера 8.0МП (FF)*/13.0 (AF)+2.0 МП (FF)

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*Снимки, полученные аппаратным путем, не превышают 5МП. Программное обеспечение камеры позволяет интерполировать графический продукт камеры до 8МП

OTG

Есть

Навигация

GPS

Емкость

3080 мАч

Размер устройства

154 х 77 х 8,2 мм

Вес устройства

154 гр

Цвета

Золотой, серый