BQ представляет новый камерофон BQ-5504 Strike Selfie Max

В линейке российского бренда BQ снова пополнение новым камерофоном BQ-5504 Strike Selfie Max.

В новинке установлены 2 камеры: основная камера от Sony в 16 МП и фронтальная - 13 МП, что идеально подойдет для селфи и других видов съемки, а также для фотографий при слабом освещении или в плохих погодных условиях благодаря вспышке и автофокусу.

Это не просто смартфон с хорошими камерами, а настоящий карманный фотоаппарат. Отличительной особенностью смартфона стала функция «Супер пиксель», позволяющая делать снимки настолько в максимальном разрешении, что при увеличении фотографии в 16 раз ее качество не ухудшается. Теперь на фотографиях можно разглядеть даже самые мелкие детали в отличном качестве.

Яркий и большой 5,5 дюймовый IPS –дисплей делает доступным просмотр видео и фото в HD разрешении, а раскрыть все дополнительные возможности BQ-5504 Strike Selfie Max помогает четырехъядерный процессор MediaTek MT 6737 с поддержкой 4G и топовой ОС Android 7.0, обеспечивающие бесперебойную работу смартфона.

Еще одним важным дополнением в новой модели является встроенный сканер отпечатков пальцев, который сохранит все данные владельца в безопасности от посторонних.

Большой объем оперативной памяти в 3 ГБ и энергоемкая батарея в 3000 мАч позволяют одновременно запускать несколько ресурсов и справляться с мультизадачностью без потери производительности. Объем встроенного накопителя для хранения данных — 16 ГБ. С помощью карты micro SD он увеличивается на 128 ГБ.

Смартфон представлен в металлическом корпусе с эффектом Brushed и на старте продаж доступен в изящном золотом цвете, но в ближайшее время также запланирован вариант в темно-сером исполнении.

Смартфон можно приобрести за 9990 рублей в официальном интернет-магазине производителя www.shop.bq-mobile.com.

BQ - российский бренд портативной электроники, основанный в 2013 году. Основной ассортиментный портфель составляют смартфоны, мобильные телефоны и планшетные компьютеры в бюджетном ценовом сегменте. Активное развитие BQ обусловлено сотрудничеством с крупными сетевыми ритейлерами и центрами технической поддержки в РФ, Беларуси, Казахстане.

Официальный сайт — www.bq-mobile.com

Полные технические характеристики модели:

Дисплей 5,5'' IPS

Разрешение HD 1280*720

Операционная система Android™ 7.0

Процессор MT6737, 4 ядра, 1300 MHz

Оперативная память 3ГБ

Встроенная память 16ГБ

Мобильная связь GSM 850/900/1800/1900 мГц

Мобильный Интернет LTE band: FDD B1 (2100MHz), B3 (1800MHz), B7 (2600MHz), B20 (800MHz) 3G WCDMA 900/2100MHz, GPRS, EDGE

WiFi IEEE 802.11 b/g/n

Bluetooth Версия 4.0

Количество SIM 2

Карта памяти Micro SD до 128 ГБ

Разрешение камеры Передняя 13 МП / Задняя 16 МП

Навигация GPS

Емкость 3000 мАч

Размер устройства 155 х 76,8 х 8,9 мм

Вес устройства 171 гр