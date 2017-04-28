BQ представляет новый смартфон BQ-5059 Strike Power с мощным аккумулятором 5000 mAh

Российский бренд электроники BQ объявил о старте продаж нового смартфона с мощной батареей BQ-5059 Strike Power.

Опираясь на успешный опыт создания, производства и продаж прошлогодней модели BQ Strike, cтавшей хитом среди бюджетных смартфонов, команда BQ решила усовершенствовать характеристики предыдущего поколения, сохранив при этом отличную эргономику и стоимость аппарата.

Акцент в модели сделан на максимально долгую автономную работу устройства без подзарядки, для этого выбран энергоёмкий аккумулятор мощностью 5000 мАч. Также энергопотребление можно регулировать с помощью специальных настроек на самом смартфоне, что позволяет серьезно увеличить время работы устройства до 3-х и более суток.

Яркий 5 дюймовый IPS –дисплей делает доступным просмотр видео в HD разрешении, а раскрыть все мультимедийные возможности BQ-5059 Strike Power помогает четырехъядерный процессор MediaTek MT 6580. В качестве ОС выбрана топовая версия Android 7.0, гарантирующая стабильную работу и загрузку последних приложений и игр.

Основная камера имеет разрешение 13 МП, фронтальная - 8 МП, что идеально подойдет для любых видов съемки, а также для фотографий при слабом освещении или в плохих погодных условиях благодаря вспышке и автофокусу.

Объем встроенного пространства для хранения данных — 8 ГБ. С помощью карты microSD он увеличивается на 64 ГБ.

Смартфон можно приобрести за 6490 рублей в официальном интернет-магазине производителя www.shop.bq-mobile.com.

Полные технические характеристики модели:

Дисплей

5'' IPS

Разрешение

HD 1280*720

Операционная система

Android 7.0

Процессор

MT 6580, 4 ядра, 1300 MHz

Оперативная память

1ГБ

Встроенная память

8ГБ

Мобильная связь

GSM 850/900/1800/1900 мГц

Мобильный Интернет

3G WCDMA 900/2100MГц, GPRS, EDGE

WiFi

IEEE 802.11 b/g/n

Bluetooth

Версия 4.0

Количество SIM

2

Карта памяти

Micro SD до 64 ГБ

Разрешение камеры

Фронтальная 8 МП / Основная 13 МП

Навигация

GPS

Емкость

5000 мАч

Размер устройства

143 х 73 х 9.9 мм

Вес устройства

177 гр