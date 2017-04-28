BQ представляет новый смартфон BQ-5059 Strike Power с мощным аккумулятором 5000 mAh

Российский бренд электроники BQ объявил о старте продаж нового смартфона с мощной батареей BQ-5059 Strike Power.
Опираясь на успешный опыт создания, производства и продаж прошлогодней модели BQ Strike, cтавшей хитом среди бюджетных смартфонов, команда BQ решила усовершенствовать характеристики предыдущего поколения, сохранив при этом отличную эргономику и стоимость аппарата.
Акцент в модели сделан на максимально долгую автономную работу устройства без подзарядки, для этого выбран энергоёмкий аккумулятор мощностью 5000 мАч. Также энергопотребление можно регулировать с помощью специальных настроек на самом смартфоне, что позволяет серьезно увеличить время работы устройства до 3-х и более суток.
Яркий 5 дюймовый IPS –дисплей делает доступным просмотр видео в HD разрешении, а раскрыть все мультимедийные возможности BQ-5059 Strike Power помогает четырехъядерный процессор MediaTek MT 6580. В качестве ОС выбрана топовая версия Android 7.0, гарантирующая стабильную работу и загрузку последних приложений и игр.
Основная камера имеет разрешение 13 МП, фронтальная - 8 МП, что идеально подойдет для любых видов съемки, а также для фотографий при слабом освещении или в плохих погодных условиях благодаря вспышке и автофокусу.
Объем встроенного пространства для хранения данных — 8 ГБ. С помощью карты microSD он увеличивается на 64 ГБ.
Смартфон можно приобрести за 6490 рублей в официальном интернет-магазине производителя www.shop.bq-mobile.com.
Полные технические характеристики модели:
Дисплей
5'' IPS
Разрешение
HD 1280*720
Операционная система
Android 7.0
Процессор
MT 6580, 4 ядра, 1300 MHz
Оперативная память
1ГБ
Встроенная память
8ГБ
Мобильная связь
GSM 850/900/1800/1900 мГц
Мобильный Интернет
3G WCDMA 900/2100MГц, GPRS, EDGE
WiFi
IEEE 802.11 b/g/n
Bluetooth
Версия 4.0
Количество SIM
2
Карта памяти
Micro SD до 64 ГБ
Разрешение камеры
Фронтальная 8 МП / Основная 13 МП
Навигация
GPS
Емкость
5000 мАч
Размер устройства
143 х 73 х 9.9 мм
Вес устройства
177 гр
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