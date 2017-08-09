BQ представляет новый смартфон BQ-5510 Strike Power Max 4G

В линейке STRIKE POWER российского бренда BQ снова пополнение смартфоном с мощной батареей BQ-5510 Strike Power Max 4G.

Новинка не только объединила в себе все преимущества младшей модели BQ Strike Power 4G, ставшей хитом этим летом, но получила новый большой IPS HD экран 5,5”, а также увеличенную батарею до 5000 мАч.

Акцент в модели сделан на максимально долгую автономную работу устройства без подзарядки, для этого выбран энергоёмкий аккумулятор, который не требует подзарядки до 3-х суток, а также смартфон можно использовать для подзарядки других устройств посредством OTG-кабеля.

Яркий 5,5 дюймовый IPS –дисплей делает доступным просмотр видео в HD разрешении, а раскрыть все мультимедийные возможности BQ-5510 Strike Power Max 4G помогает четырехъядерный процессор MediaTek MT 6737 с поддержкой 4G и функцией VoLTE. В качестве ОС выбрана топовая Android 7.0, обеспечивающая бесперебойную работу смартфона.

Еще одним важным дополнением в новой модели является встроенный сканер отпечатков пальцев, который сохранит все данные владельца в безопасности от посторонних.

В новинке установлены 2 камеры: 13 МП основная, фронтальная - 8 МП, что идеально подойдет для любых видов съемки, а также для фотографий при слабом освещении или в плохих погодных условиях благодаря вспышке и автофокусу.

Объем встроенного накопителя для хранения данных — 8 ГБ. С помощью карты micro SD он увеличивается на 128 ГБ.

Смартфон можно приобрести за 7490 рублей в официальном интернет-магазине производителя www.shop.bq-mobile.com.

BQ - российский бренд портативной электроники, основанный в 2013 году. Основной ассортиментный портфель составляют смартфоны, мобильные телефоны и планшетные компьютеры в бюджетном ценовом сегменте. Активное развитие BQ обусловлено сотрудничеством с крупными сетевыми ритейлерами и центрами технической поддержки в РФ, Беларуси, Казахстане.

Официальный сайт — www.bq-mobile.com

Полные технические характеристики модели:

Дисплей 5.5'' IPS

Разрешение HD 1280*720

Операционная система Android 7.0

Процессор MT6737, 4 ядра, 1300 MHz

Оперативная память 1ГБ

Встроенная память 8ГБ

Мобильная связь GSM 850/900/1800/1900 мГц

Мобильный Интернет LTE band: FDD B1 (2100MHz), B3 (1800MHz), B7 (2600MHz), B20 (800MHz) 3G WCDMA 900/2100MHz, GPRS, EDGE

WiFi IEEE 802.11 b/g/n

Bluetooth Версия 4.1

Количество SIM 2

Карта памяти Micro SD до 128 ГБ

Разрешение камеры Передняя 8 МП / Задняя 13 МП

Навигация GPS

Емкость 5000 мАч

Размер устройства 154,5 х 77,9 х 9,5 мм

Вес устройства 198 гр