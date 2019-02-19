BQ представляет смартфоны-долгожители BQ-5514G Strike Power и BQ-5514L Strike Power 4G

Компания BQ представляет две новые модели смартфонов BQ-5514G Strike Power и BQ-5514L Strike Power 4G, которые оснащены мощным аккумулятором 5000 mAh. Столь высокий заряд батареи обеспечивает до 3 дней работы без подзарядки, а также до 20 дней в режиме ожидания.

Обе модели смартфонов наделены великолепным безрамочным IPS-экраном 5.45'', изготовленным по технологии Incell. Высокое разрешение дисплея HD+1440*720 гарантирует яркое, насыщенное изображение и точную передачу цвета. Фотографии, фильмы и игры будут выглядеть на нем невероятно красочно и правдоподобно.

Безрамочный экран устройств дополняет стильный закругленный корпус, который максимально комфортно лежит в руке. Благодаря задней металлической крышке он более устойчив к царапинам, прочный и надежный.

Аппараты отличаются лишь процессором, а также наличием модуля 4G. BQ-5514G Strike Power работает на четырехядерном процессоре MediaTek MT6580P с тактовой частотой 1,3 ГГц, который обеспечивает стабильно быструю скорость работы смартфона при использовании новейших приложений и игр. «Сердцем» модели BQ-5514L Strike Power 4G является более продвинутый процессор MediaTek MT6739ww, позволяющий одновременно находиться двум SIM-картам в сетях 3G/4G.

Для получения ярких и четких снимков без эффекта «смазывания» в смартфонах установлена основная камера 13 MP с автофокусом. Фронтальная 5 MP камера предназначена для отличных селфи и общения с близкими по видеосвязи.

Из приятных дополнительных характеристик новинок – быстрая и легкая ОС Android Oreo (Go edition), вместе с которой вы получаете улучшенную ОС, предустановленные маловесные приложения и магазин Google Play. Также в операционной системе по умолчанию включена экономия трафика.

Для загрузки мультимедийных приложений и бесперебойной работы с ними в смартфонах установлены 1 GB оперативной и 8 GB встроенной памяти, которая легко расширяется на дополнительные 128 GB с помощью Micro SD-карты. Благодаря этой возможности вы сможете хранить еще больше файлов в памяти устройства.

Смартфоны поддерживают функцию OTG, c помощью которой можно подключать или заряжать сторонние устройства. Эта функция будет особенно актуальна, учитывая высочайшую емкость аккумулятора смартфонов 5000 mAh.

Также новинки оснащены сканером отпечатков пальцев, который позволяет разблокировать устройство за считанные доли секунды, обеспечивая надежную защиту ваших данных.

Смартфон BQ-5514L Strike Power 4G можно приобрести по цене 6 990 рублей в официальном Интернет-магазине – http://shop.bq.ru. Модель BQ-5514G Strike Power поступит в продажу в Интернет-магазин до конца этой недели по цене 6 490 рублей.

Полные технические характеристики модели BQ-5514G Strike Power

Дисплей

5.45" IPS

Разрешение

HD+ 1440*720 (18:9)

Операционная система

Android™ Oreo™ (Go edition)

Процессор

MT6580P, 4 ядра, 1.3 GHz

Оперативная память

1ГБ

Встроенная память

8ГБ

Мобильная связь

GSM 850/900/1800/1900 мГц

Мобильный Интернет

3G WCDMA 900/2100MHz, GPRS, EDGE

WiFi

IEEE 802.11 b/g/n

Bluetooth

Версия 4.0

Количество SIM

2 Nano SIM

Карта памяти

Micro SD до 128 ГБ

Разрешение камеры

Фронтальная/Основная 8.0 МП (FF) /13.0 МП (AF)*

_______________________________

*Снимки, полученные аппаратным путем, не превышают 5/8 МП. Программное обеспечение камеры позволяет интерполировать графический продукт камеры до 8/13 МП

OTG

Есть

Навигация

GPS

Емкость

5000 мАч

Тип корпуса

PC+metal

Размер устройства

146,5 х 71 х 10,4 мм

Вес устройства

175 гр

Цвета

Чёрный, золотой, серый, серебряный, красный

Полные технические характеристики модели BQ-5514L Strike Power 4G

Дисплей

5.45" IPS

Разрешение

HD+ 1440*720 (18:9)

Операционная система

Android™ Oreo™ (Go edition)

Процессор

MT6739ww, 4 ядра, 1.3 GHz

Оперативная память

1ГБ

Встроенная память

8ГБ

Мобильная связь

GSM 850/900/1800/1900 мГц

Мобильный Интернет

LTE band: FDD B1 (2100MHz), B3 (1800MHz), B7 (2600MHz), B20 (800MHz)

3G WCDMA 900/2100MHz, GPRS, EDGE

WiFi

IEEE 802.11 b/g/n

Bluetooth

Версия 4.0

Количество SIM

2 Nano SIM

Карта памяти

Micro SD до 128 ГБ

Разрешение камеры

Фронтальная/Основная 8.0 МП (FF) /13.0 МП (AF)*

_______________________________

*Снимки, полученные аппаратным путем, не превышают 5/8 МП. Программное обеспечение камеры позволяет интерполировать графический продукт камеры до 8/13 МП

OTG

Есть

Навигация

GPS

Емкость

5000 мАч

Тип корпуса

PC+metal

Размер устройства

146,5 х 71 х 10,4 мм

Вес устройства

175 гр

Цвета

Чёрный, золотой, серый, серебряный, красный