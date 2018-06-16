BQ выпустил флагманский камерофон BQ 6000L Aurora

BQ Aurora оснащен большим IPS-экраном 6” с разрешением HD+ 1440*720 и соотношением сторон 18:9. Все это позволяет комфортно использовать максимальное количество полезной площади экрана. Кроме того, дисплей смартфона имеет покрытие Gorilla Glass 3, благодаря специальной технологии которого смартфон стал устойчивее к появлению царапин на 40% и уменьшена вероятность появлений трещин экрана на 50%.
Для качественных фото и видео установлены 4 сверхчувствительные камеры: основная камера с 13+5MП с функцией размытия фотографий (эффектом Боке) и 5 режимами съемки и широкоугольная двойная супер-селфи камера с разрешением 20 + 8МП с углом обзора 120° для создания групповых селфи. Благодаря такому объективу в кадр помещается больше человек, а фотографии получаются особенно яркими и четкими даже в темном или плохо освещенном месте.
Сердцем устройства является сверхскоростной 8-ядерный процессор MediaTek Helio P25 – один из самых мощных мобильных процессоров для смартфонов доступного сегмента с тактовой частотой до 2400 MHz, к тому же отличающийся прекрасными коммуникационными возможностями, энергоэффективностью и многозадачностью. Пользователю также доступны 4 ГБ оперативной, 64 ГБ встроенной памяти и современная ОС Android 7.0 для комфортной работы со смартфоном.
Из приятных дополнений в BQ Aurora присутствуют функция умной разблокировки экрана с помощью распознавания лица Face Unlock, сканер отпечатков пальцев, большой объем АКБ 4010 мАч с возможностью быстрой зарядки, а также функция поддержки OTG, которая позволяет подключать к смартфону внешние электронные устройства и использовать смартфон в качестве power bank.
Приобрести смартфон можно в официальном интернет-магазине производителя за 14990 рублей http://shop.bq.ru
BQ - российский бренд портативной электроники, основанный в 2013 году. Основной ассортиментный портфель составляют смартфоны, мобильные телефоны и планшетные компьютеры в доступном ценовом сегменте. Активное развитие BQ обусловлено сотрудничеством с крупными сетевыми ритейлерами и центрами технической поддержки в РФ и странах СНГ.
Официальный сайт — www.bq.ru
Полные технические характеристики модели:
Дисплей
6.0'' IPS
Разрешение
HD+ 1440*720
Операционная система
Android™ 7.0
Процессор
MediaTek Helio P25, 8 ядер, до 2400 MHz
Оперативная память
4ГБ
Встроенная память
64ГБ
Мобильная связь
GSM 850/900/1800/1900 мГц
Мобильный Интернет
LTE band: FDD B1 (2100MHz), B2 (1900MHz), B3 (1800MHz), B5 (850MHz), B7 (2600MHz), B8 (900MHz), B20 (800MHz), B28 (700MHz)
TDD B38 (2600MHz), B39 (1900MHz), B40 (2300MHz), B41 (2500MHz)
3G WCDMA 850/900/1900/2100MHz, GPRS, EDGE
WiFi
IEEE 802.11 a/b/g/n
Bluetooth
Версия 4.2
Количество SIM
2
Карта памяти
Micro SD до 256 ГБ
Разрешение камеры
Двойная основная камера 13+5 МП / Двойная фронтальная 20+8 МП
Навигация
GPS
Емкость
4010 мАч
Размер устройства
160 х 76,9 х 8,2 мм
Вес устройства
189 гр
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