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BQ выпустил новый безрамочный смартфон с потрясающе ярким экраном – BQ-5701L Slim

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  • 05 Июня 201821:00

Российский бренд электроники BQ представил новую модель в линейке безрамочных смартфонов – BQ-5701L Slim.

В новом BQ-5701L Slim инженерам удалось совместить безрамочный IPS-экран 5,7” с соотношением сторон 18:9 и компактный корпус стандартного смартфона. Благодаря разрешению 1440x720 HD+ и поддержке технологии Multi-touch до 10 касаний одновременно BQ-5701L Slim идеален для игр, просмотра фильмов и одновременного использования нескольких приложений.

Все, что вы увидите на экране смартфона BQ-5701L Slim, будет таким же, как в реальности, ведь он наделен невероятной яркостью (470 кд/м2), гарантирующей качественное изображение даже в условиях яркого солнечного освещения.

Кроме того, дисплей разработан по технологии In-Cell, когда сенсоры встраиваются непосредственно в фильтры цветопередачи, располагаясь прямо под крайним слоем стекла на экране. Это позволяет не только снизить габариты сенсорного дисплея, но и его вес, а также ускорить реакцию самих сенсоров на прикосновение.

Для создания идеальных фотографий и видеоматериалов в смартфоне BQ-5701L Slim имеются две камеры: основная 13 МП с автофокусом и диафрагмой F/2,2 и фронтальная 5 МП с поддержкой функции улучшения портрета для создания настоящих фотошедевров. Разнообразные режимы съемки основной камеры, в том числе при плохом освещении, позволят запечатлеть все важные моменты вашей жизни.

Смартфон оснащен 4-ядерным процессором MT6737H, который обеспечивает высококачественную мобильную связь и предоставляет широкий выбор мультимедийных возможностей. Данный процессор имеет интегрированную поддержку 4G LTE для высокоскоростного мобильного интернета, а также Wi-Fi и Bluetooth 4.0. Для комфортной и сверхбыстрой работы с приложениями, играми и просмотра видеороликов в смартфоне доступны 2 ГБ оперативной памяти стандарта DDR3, 16 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения с помощью Micro SD-карты до 64 ГБ и современная ОС Android 7.0.

За автономность работы смартфона отвечает емкий литий-полимерный аккумулятор на 3000 мАч, который обеспечит ему до 10 дней функционирования в режиме ожидания.

В число дополнительных функций BQ-5701L Slim входят функция умной разблокировки экрана с помощью распознавания лица Face Unlock, а также функция поддержки OTG, которая позволяет подключать к смартфону внешние электронные устройства.

Приобрести смартфон BQ-5701L Slim можно в официальном интернет-магазине производителя по цене 8490 рублей – http://shop.bq.ru .

Полные технические характеристики модели:

Дисплей

5.7" IPS

Разрешение

HD+ 1440*720 (18:9)

Операционная система

Android™ 7.0

Процессор

MT6737H, 4 ядра, 1300 MHz

Оперативная память

2ГБ

Встроенная память

16ГБ

Мобильная связь

GSM 850/900/1800/1900  мГц

Мобильный Интернет

LTE band: FDD B1 (2100MHz), B3 (1800MHz), B7 (2600MHz), B20 (800MHz)

3G WCDMA 900/2100MHz, GPRS, EDGE

 

WiFi

IEEE 802.11 b/g/n

Bluetooth

Версия 4.0

Количество SIM

2

Тип SIM-карт

2 Micro SIM

Карта памяти

Micro SD до 64 ГБ

Разрешение камеры

Фронтальная 5 МП / Основная 13 МП

Навигация

GPS

Емкость

3000 мАч

Размер устройства

155 х 73,5 х 8,2 мм

Вес устройства

151 г

Цвета

Чёрный матовый, чёрный глянцевый, золотой

 

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