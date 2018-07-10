BQ выпустил новый музыкальный смартфон

Российский бренд электроники BQ пополнил линейку смартфонов Next новой моделью – BQ-5707G Next Music.

Смартфон отличается улучшенными звуковыми характеристиками, а именно 2 отличными мультимедийными стерео динамиками с большим уровнем громкости и чистым 3D Effect звучанием. Во время прослушивания музыки не происходит искажения звука или постороннего аудио-шума, что точно порадует настоящего меломана.

Кроме того в смартфоне успешно удалось совместить закругленный безрамочный IPS-экран 5,7” с соотношением сторон 18:9 и компактный корпус стандартного смартфона. Благодаря разрешению 1440x720 BQ-5707G Next Music идеален для игр в высокой графике и просмотра фильмов в HD+ формате. Все отображаемые картинки на экране BQ-5707G Next Music, такие же естественные, как в реальности, ведь он наделен невероятной яркостью (16 миллионов цветов – глубина цвета), гарантирующей качественное изображение даже в условиях яркого солнечного освещения.

Для создания идеальных фотографий и видеоматериалов в смартфоне BQ-5707G Next Music имеются две камеры: основная 13 МП с автофокусом и диафрагмой F/2,0 и фронтальная 8 МП со вспышкой и поддержкой функции улучшения портрета для создания настоящих фотошедевров. Разнообразные режимы съемки основной камеры, в том числе при плохом освещении, позволят запечатлеть все важные моменты вашей жизни.

Смартфон оснащен 4-ядерным процессором Mediatek MT6580P, который обеспечивает высококачественную мобильную связь и предоставляет широкий выбор мультимедийных возможностей. Данный процессор имеет интегрированную поддержку 3G для доступа в мобильный интернет, а также Wi-Fi и Bluetooth 4.0. Для комфортной и сверхбыстрой работы с приложениями, играми и просмотра видеороликов в смартфоне доступны 2 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения с помощью Micro SD-карты до 64 ГБ и новейшая ОС Android 8.1.

В число дополнительных функций BQ-5707G Next Music входят сканер отпечатков пальцев с возможностью делать снимки одним нажатием One Touch Shot, а также функция поддержки OTG, которая позволяет подключать к смартфону внешние электронные устройства.

Приобрести смартфон BQ-5707G Next Music можно в официальном интернет-магазине производителя по цене 6990 рублей – http://shop.bq.ru.

Полные технические характеристики модели:

Дисплей

5.7" IPS

Разрешение

HD+ 1440*720 (18:9)

Операционная система

Android™ 8.1

Процессор

MT6580P, 4 ядра, 1.3GHz

Оперативная память

2 ГБ

Встроенная память

16 ГБ

Мобильная связь

GSM 850/900/1800/1900 мГц

Мобильный Интернет

3G WCDMA 900/2100MHz, GPRS, EDGE

WiFi

IEEE 802.11 b/g/n

Bluetooth

Версия 4.0

Количество SIM

2

Тип SIM-карт

micro SIM

Карта памяти

Micro SD до 64 ГБ

Разрешение камеры

Фронтальная/Основная 8.0МП/13.0 МП*

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*Снимки, полученные аппаратным путем, не превышают 5/8 МП. Программное обеспечение камеры позволяет интерполировать графический продукт камеры до 8/13 МП

Навигация

GPS

Емкость

2800 мАч

Размер устройства

155,5 х 74,8 х 9,2 мм

Вес устройства

185 гр