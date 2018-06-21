BQ выпустил технологичный смартфон BQ 5700 Space X

BQ Space X может похвастаться безрамочным экраном 5,7” с разрешением HD+ 1440*720 и технологией Full Lamination. Экран занимает почти все пространство на лицевой части, обеспечивая таким образом максимальное количество полезной площади для использования. Кроме того, сенсорный экран смартфона поддерживает функцию одновременного прикосновения Capacitive touch и Multitouch в нескольких точках на дисплее. Эта функция позволяет управлять устройством несколькими пальцами одновременно. Более того экран устойчив к попаданиям воды, и даже получив повреждения, совсем не потеряет в точности.

Кроме этого, новинка оснащена передовой технической начинкой, которая включает в себя сверхскоростной 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon MSM 8937, а также 3 ГБ оперативной и 32 ГБ внутренней памяти и современную версию ОС Android 7.0.

Для любителей фото и видеосъемки установлены 3 сверхчувствительные камеры. Основная камера с 16MП фазовым автофокусом (PDAF) имеет преимущество в высокой производительности и точности работы, особенно при плохом освещении. Фазовая фокусировка быстрее и точнее в фокусировке объекта по сравнению с традиционной «контрастной» фокусировкой, особенно в условиях слабого освещения. То есть появилась уникальная возможность снимать фотографии со скоростью света без получения размытых и испорченных фотографий. Широкоугольная двойная супер-селфи камера с разрешением 20 + 8МП с углом обзора 120° от мирового лидера Sony. Благодаря такому объективу в кадр помещается больше человек, а фотографии получатся особенно яркими и четкими.

Из дополнительных преимуществ смартфона стоит отметить функцию умной разблокировки экрана с помощью распознавания лица Face Unlock, большой объем АКБ 3000 мАч, позволяющий устройству находиться без подзарядки длительное время, а также встроенную функцию поддержки OTG, которая позволяет подключать к смартфону внешние электронные устройства и стильный металлический корпус.

Приобрести смартфон можно в официальном интернет-магазине производителя за 13990 рублей http://shop.bq.ru

BQ - российский бренд портативной электроники, основанный в 2013 году. Основной ассортиментный портфель составляют смартфоны, мобильные телефоны и планшетные компьютеры в бюджетном ценовом сегменте. Активное развитие BQ обусловлено сотрудничеством с крупными сетевыми ритейлерами и центрами технической поддержки в РФ, Беларуси, Казахстане.

Официальный сайт — www.bq.ru