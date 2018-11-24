Бра? Нет. Топ? Нет. Бралетт от Triumph!

В портфолио линеек Triumph появилась абсолютно новая серия – бралетты, представляющие собой ультрамодный гибрид бра и топа и ставшие безусловным общемировым бестселлером на фоне тенденции к универсальности, естественности и функциональному комфорту в области самой нежной части женского тела.

Фасон бралеттов приобрел популярность благодаря конструкции, обеспечивающей превосходную поддержку даже в отсутствие стягивающих и доставляющих видимый дискомфорт косточек. Помимо удобства бралетты обладают удивительной способностью «встраиваться» в любой гардероб, легко сочетаясь со всеми излюбленными предметами его обладательницы – в основном, в качестве модного аксессуара, полностью заменяющего привычные топы. Triumph пошел дальше других, представив целую серию бралеттов, среди которых особого внимания заслуживают модели без косточек с отделкой из тончайшего кружева Tempting Lace, функциональные бралетты Infinite Sensation в стилистике athleisure, снабженные эластичными «корректирующими» силуэт вставками и легкими чашками из технологичных материалов, а также, наконец, бестселлеры Darling Spotlight с плотной чашкой.

Изящные бралетты удачно дополняют модельный ряд Triumph и предстают в основных цветах осенне-зимней коллекции: приглушенном пурпурном, темном нефритовом, сочном кардинале, пастельной лаванде, полупрозрачном черном и телесном, каждый из которых будет представлен в фирменных магазинах Triumph в ноябре.