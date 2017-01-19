Браслеты бесстрашных викингов

Викинги – бесстрашные воины, не боявшиеся смерти. Поклоняясь своим языческим богам, эти морские разбойники в VIII-XI веках умудрились достичь границ Персии на востоке, а на западе – границ Нового Света. Неистово сражаясь, они покоряли все новые и новые земли. Неудивительно, что многие наши современники уверены, что самыми любимыми занятиями викингов были шумные пиры и кровопролитные войны. Однако это не так, яростные воители были еще и очень искусными ремесленниками. Несмотря на свой свирепый нрав, они умели ценить прекрасное, и сами изготовляли очень красивые вещи. Неотъемлемой частью жизни этого сурового народа были украшения. Отважные и смелые воины обожали браслеты, шейные обручи, их одежда была украшена металлическими застежками - фибулами. Большинство изделий (с изображениями животных) считались защитными талисманами или оберегами. Винтовыми браслетами награждались самые отважные воины.

Забавно, что именно в двадцать первом веке украшения викингов снова вошли в моду. Еще совсем недавно современные мужчины предпочитали более элегантные вещицы и фенечки в виде красной нити. Аксессуары из кожи и металла можно было увидеть лишь на мускулистых руках байкеров и металлистов. Но времена меняется, меняется и мода. Современные представители сильного пола решили вернуть себе былую мужественность и в моду стремительно (под стать своим владельцам) ворвались витые браслеты викингов Viking Bracelets.

Мировая индустрия моды с радостью подхватила это направление. Стильные мужские браслеты, олицетворяющие агрессивную мужественность, появились во многих коллекциях самых известных дизайнеров. Разнообразные варианты мужских браслетов «викингов» выглядят очень лаконично и стильно. Они придают мужчине особую привлекательность в глазах женщины. Ведь представительницы слабого пола так истосковались по властным, сильным, бесстрашным и мужественным викингам!