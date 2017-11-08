Братья Кейтены против издевательств

Основатели марки DSquared2 и другие звезды модной индустрии объединились в борьбе с унижениями.

Инициатива получила название Be Cool Be Nice и включает капсульную коллекцию братьев Кейтенов и книгу, в создании которой приняли участие визажист Пэт Макграт, музыкант Ленни Кравиц и собака Марка Джейкобса. Участники проекта заявляют, что очень часто модная индустрия может быть жестокой, а ее инсайдеры подвергаются издевательствам и унижениям.

Авторами проекта стали Дин и Дэн, которые подверглись в детстве унижениям со стороны взрослых. Выступая на днях в Палате лордов, дизайнеры сообщили: «Используя наш голос и успех в позитивном ключе, мы можем помочь другим и распространить сообщение, в которое сами полностью верим». Однако рассказывая о деструктивном опыте, братья Кейтены заметили, что издевательства сделали их умнее и в итоге привели к успеху.

Другие участники проекта – от Пэт Макграт до пса Невилла – дали читателям книги множество советов о том, что делать, если над вами издеваются, как управлять гневом и справляться со стрессом. Наиболее понравившиеся фразы Кейтены вынесли на футболки, толстовки и чехлы для смартфонов.