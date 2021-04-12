Брэд Питт стал приглашенным дизайнером марки Brioni

Коллаборация представила первую капсульную коллекцию, логотип для которой также разработал голливудский актер.

Брэд Питт стал амбассадором итальянской марки мужской одежды. Однако на этом сотрудничества бренда Brioni и голливудского актера не закончилось. Недавно коллаборация представила дебютную капсульную коллекцию, модели для которой были разработаны совместно с Питтом. Капсула получила название BP Signature и включает несколько моделей: двубортный костюм, кашемировый свитер, спортивную куртку, пальто без подклада, бархатную куртку, шерстяные брюки и хлопковую рубашку. Все вещи вышли в нейтральной палитре.