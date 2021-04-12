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Артем Кузелев

Брэд Питт стал приглашенным дизайнером марки Brioni

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  • 12 Апреля 202111:18
Сюжеты: Brioni

Коллаборация представила первую капсульную коллекцию, логотип для которой также разработал голливудский актер.

Брэд Питт стал амбассадором итальянской марки мужской одежды. Однако на этом сотрудничества бренда Brioni и голливудского актера не закончилось. Недавно коллаборация представила дебютную капсульную коллекцию, модели для которой были разработаны совместно с Питтом. Капсула получила название BP Signature и включает несколько моделей: двубортный костюм, кашемировый свитер, спортивную куртку, пальто без подклада, бархатную куртку, шерстяные брюки и хлопковую рубашку. Все вещи вышли в нейтральной палитре.

 
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