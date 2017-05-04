Брэд Питт в каверстори GQ Style. Лето, 2017

Голливудский актер стал главным героем летнего номера стильного приложения журнала GQ и дал большое и откровенное интервью о своей жизни.

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На обложке свежего номера GQ Style красуется красавец Брэд Питт. По снимкам каверстори можно заметить, что актер заметно похорошел и похудел, хотя и отметил недавно 53 день рождения. Запечатлел Питта в лучших образах из весенне-летних коллекций фотограф Райан МакГинли.

Однако лучшим из всего масштабного материала оказалось откровенное интервью, в котором звезда впервые рассказывает о разводе с Анджелиной Джоли, алкогольной зависимости и курсе терапии, который Питт недавно прошел. «Я не могу вспомнить ни одного дня с тех пор, как я выпустился из колледжа, когда бы я не пьянствовал... Так я убегаю от чувств. Я очень-очень рад, что мне удалось все это преодолеть», – откровенничал актер с журналистами. Кроме того, Брэд рассказал о том, чем занимается в свободное от кино время (оказалось, он лепит из глины и работает с деревом), а также поделился планами на развитие своей карьеры.