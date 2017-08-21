Бренд Ante Kovac готовится к выпуску нескольких новых коллекций сумок в сентябре

Сумки ручной работы от российского бренда Ante Kovac знамениты своим необычным дизайном, стильными рисунками и причастностью к миру искусства. Но что скрывается за этими удивительными арт-объектами, применимыми в повседневной жизни? Титанический труд целой команды настоящих профессионалов, полет безграничной фантазии и креативный директор в лице московской художницы Анны Серегиной, основавшей Ante Kovac 10 лет назад. На протяжении такого долгого срока бренд не переставая производит по несколько коллекций сумок в год на различную тематику, постоянно экспериментируя и находя новые возможности для удивления своих почитателей. Коллекции вдохновленные нетленным творчеством Ван Гога, Альфонса Мухи, Пикассо, Кандинского и Дали становились фаворитами у ценителей прекрасного, а сотрудничество с русскими художниками Никасом Сафроновым и Борисом Индриковым порождали настоящие модные шедевры. К своему юбилею бренд готовит новую историю, вернее даже несколько новых историй...

Так что же скрывается за этой красивой картинкой Ante Kovac? Несмотря на тяжелую работу, процесс создания сумок бренда так же прекрасен как и конечный результат. Пока мир еще не увидел новые коллекции, команда мастеров решила впустить публику в свои мастерские, где происходит рождение шедевров ручной работы:

http://www.antekovac.ru/