Бренд Ante Kovac готовится к выпуску нескольких новых коллекций сумок в сентябре

Сумки ручной работы от российского бренда Ante Kovac знамениты своим необычным дизайном, стильными рисунками и причастностью к миру искусства. Но что скрывается за этими удивительными арт-объектами, применимыми в повседневной жизни? Титанический труд целой команды настоящих профессионалов, полет безграничной фантазии и креативный директор в лице московской художницы Анны Серегиной, основавшей Ante Kovac 10 лет назад. На протяжении такого долгого срока бренд не переставая производит по несколько коллекций сумок в год на различную тематику, постоянно экспериментируя и находя новые возможности для удивления своих почитателей. Коллекции вдохновленные нетленным творчеством Ван Гога, Альфонса Мухи, Пикассо, Кандинского и Дали становились фаворитами у ценителей прекрасного, а сотрудничество с русскими художниками Никасом Сафроновым и Борисом Индриковым порождали настоящие модные шедевры. К своему юбилею бренд готовит новую историю, вернее даже несколько новых историй...
В начале сентября бренд представит сразу мужскую и женскую коллекции на совершенно разные темы. Планов у команды бренда много, но раскрывать все подробности они не спешат, дабы сохранить интригу. Уже известно что лицом мужской коллекции стал народный артист Российской Федерации Евгений Князев, принимавший участие в съемке рекламного ролика, режиссером которого выступила Анна Серегина. А фото сессия женской коллекции проходила в усадьбе Вяземы, которая является музеем-заповедником А. С. Пушкина. Каждая фото сессия или съемка рекламного ролика является настоящим произведением, без сомнения визуальная часть новых коллекций бренда снова поразит своей стильной и качественной картинкой. А пока Ante Kovac еще не удивил своими новыми творениями, можно вспомнить несколько ярких коллекций и съемок бренда:
Так что же скрывается за этой красивой картинкой Ante Kovac? Несмотря на тяжелую работу, процесс создания сумок бренда так же прекрасен как и конечный результат. Пока мир еще не увидел новые коллекции, команда мастеров решила впустить публику в свои мастерские, где происходит рождение шедевров ручной работы:
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