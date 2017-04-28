Бренд Ante Kovac представил новый арт-фильм "Внутри сказки".

Мануфактура Ante Kovac - это больше, чем просто бренд по производству сумок. Команда мастеров и художников во главе с креативным директором Анной Серегиной создают настоящее искусство, которое проявляется не только в модных аксессуарах. За свою 10-летнюю историю Ante Kovac создал целую вселенную, волшебный мир, наполненный красотой и искусством. Готовя презентацию новой коллекции арт-лаборатория вкладывает смысл в каждое изделие, создает концептуальную фото сессию и интереснейшую историю каждой сумки. Интерьеры бутиков Ante Kovac, спроектированные Анной Серегиной, перекликаются с изделиями Ante Kovac, порождая цельное арт-пространство, наполненное настоящими произведениями искусства ручной работы. Помимо бренда сумок и интерьерной мастерской Yan Moserbach, в холдинг идейного вдохновителя Ante Kovac входит закрытый ювелирный дом Makedon Luveno, а недавно талантливый модельер приложила руку к режиссуре, сняв вдохновляющий мини-фильм "Внутри сказки".

"Внутри сказки" конечно же посвящен неповторимым сумкам Ante Kovac, а именно, саквояжу "Зодиак" из коллекции "Альфонс Муха. Модерн", который стал одним из главных героев истории. Это не первый мини-фильм имеющий отношение к бренду. Несколько лет назад был снять ролик о создании саквояжа "Researcher's sac", чуть позже поклонники бренда увидели рекламный ролик "Slavyanka", посвященный коллекции Ante Kovac, вдохновленной русской культурой. На этот раз Анна Серегина взяла все под свой контроль, написав сценарий, выстраивая каждый кадр, активно участвуя в съемочном процессе и контролируя каждую мелочь в съемках. Детальность и перфекционизм порождают настоящую красоту, именно поэтому все что делает Анна Серегина можно смело назвать настоящим произведением искусства, новый арт-ролик не стал исключением.

http://www.antekovac.ru/